

الدولار الدولار

ما زال الدولار يحلق في السماء أمام الجنيه المصري، خلال فترة التعاملات الأخيرة، حيث جاء سعر الدولار يوم الأحد 29_1_2023، داخل البنك المركزي المصري عند مستوى 29.82 جنيه للشراء، و29.92 للبيع.



وجاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية عند مستوى 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.



وجاء سعر الدولار داخل بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية عند مستوى، 29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع.

قد يعجبك أيضا...

بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجارى الدولي CIB، أحد أكبر البنوك الخاصة عند مستوى 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم السبت 28_1_2023سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري عند مستوى 29.82 جنيه للشراء، و29.92 للبيع.وسجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية عند مستوى 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار داخل بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية عند مستوى، 29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع.بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجارى الدولي CIB، أحد أكبر البنوك الخاصة عند مستوى 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الجمعة 27_1_2023جاء سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري عند مستوى 29.82 جنيه للشراء، و29.92 للبيع.وجاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية عند مستوى 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار داخل بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية عند مستوى، 29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع.بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجارى الدولي CIB، أحد أكبر البنوك الخاصة عند مستوى 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الخميس 26_1_2023سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري عند مستوى 29.82 جنيه للشراء، و29.92 للبيع.وسجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية عند مستوى 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار داخل بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية عند مستوى، 29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع.بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجارى الدولي CIB، أحد أكبر البنوك الخاصة عند مستوى 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الأربعاء 25_1_2023جاء سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري عند مستوى 29.82 جنيه للشراء، و29.92 للبيع.وجاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية عند مستوى 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار داخل بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية عند مستوى، 29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع.بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجارى الدولي CIB، أحد أكبر البنوك الخاصة عند مستوى 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الثلاثاء 24_1_2023سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري عند مستوى 29.80 جنيه للشراء، و29.90 للبيع.وسجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية عند مستوى 29.72 جنيه للشراء، و29.82 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار داخل بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية عند مستوى، 29.72 جنيه للشراء، 29.82 جنيه للبيع.بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجارى الدولي CIB، أحد أكبر البنوك الخاصة عند مستوى 29.82 جنيه للشراء، و29.92 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الاثنين 23_1_2023جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية عند مستوى 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار داخل بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية عند مستوى، 29.69 جنيه للشراء، 29.79 جنيه للبيع.بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجارى الدولي CIB، أحد أكبر البنوك الخاصة عند مستوى 29.79 جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع.