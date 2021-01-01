تعرف على أفضل أنواع الشاي لحرق الدهون

آخر الأخبارالصحة والجمال › تعرف على أفضل أنواع الشاي لحرق الدهون

صورة الخبر: حرق الدهون
حرق الدهون

تظل معدتنا شديدة الحموضة عندما نستيقظ في الصباح. . كما أن التمثيل الغذائي لدينا يظل بطيئًا بعد الصيام طوال الليل.. يمكن للأمعاء امتصاص العناصر الغذائية بأقصى طاقتها إذا بدأنا يومنا بمشروب صحي يمنحك الشبع لفترة أطول إليك أبرز تلك المشروبات وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

1. عصائر الخضار
غنية أيضًا بالفيتامينات والمغذيات الدقيقة ومفيدة لصحتك. إن شرب كوب من عصير الخضار الطازج كل صباح لن يمنح بشرتك توهجًا طبيعيًا فحسب ، بل سيمنع أيضًا حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى ، مع تحسين عملية الهضم لديك وتشمل بعض الخيارات الصحية عصير الخيار والسبانخ والزنجبيل والجزر وما إلى ذلك.

2. العسل والقرفة
تناول كوب من العسل والقرفة أول شيء في الصباح يمكن أن يعزز جهاز المناعة ويحميك من البكتيريا والفيروسات الغريبة. فيمكن أن يؤدي تناول العسل والقرفة بانتظام إلى تقوية جهاز المناعة لديك.

علاوة على ذلك ، يحتوي كلا المكونين على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات نتيجة لذلك ، ويمكن أن يحسن الهضم ويقاوم العديد من الأمراض المتعلقة بالمعدة ويمكنك خلط ملعقتين من العسل مع رشة قرفة في كوب من الماء

3.شاي الماتشا الأخضر
وفقًا لدراسة ، فإن شاي الماتشا الأخضر ، وهو في الأصل مشروب ياباني ، لديه إمكانات كبيرة كمضادات للأكسدة ويمكن أن يكون خيارًا جيدًا كمشروب صحي .

يعد شاي الماتشا غنياً بالبوليفينول وفيتامين ج والكافيين ، وكلها مفيدة لمناعة جيدة وصحة الإنسان وتعزيز حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي

من الأفضل تحضير منقوع شاي الماتشا الأخضر عند درجة حرارة 90 درجة مئوية للحصول على أقصى استفادة من مكوناته.

المصدر: موقع بولد سكاي الهندي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على أفضل أنواع الشاي لحرق الدهون

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88715

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager