تعرف على أفضل أنواع الشاي لحرق الدهون

تظل معدتنا شديدة الحموضة عندما نستيقظ في الصباح. . كما أن التمثيل الغذائي لدينا يظل بطيئًا بعد الصيام طوال الليل.. يمكن للأمعاء امتصاص العناصر الغذائية بأقصى طاقتها إذا بدأنا يومنا بمشروب صحي يمنحك الشبع لفترة أطول إليك أبرز تلك المشروبات وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.
1. عصائر الخضار
غنية أيضًا بالفيتامينات والمغذيات الدقيقة ومفيدة لصحتك. إن شرب كوب من عصير الخضار الطازج كل صباح لن يمنح بشرتك توهجًا طبيعيًا فحسب ، بل سيمنع أيضًا حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى ، مع تحسين عملية الهضم لديك وتشمل بعض الخيارات الصحية عصير الخيار والسبانخ والزنجبيل والجزر وما إلى ذلك.
2. العسل والقرفة
تناول كوب من العسل والقرفة أول شيء في الصباح يمكن أن يعزز جهاز المناعة ويحميك من البكتيريا والفيروسات الغريبة. فيمكن أن يؤدي تناول العسل والقرفة بانتظام إلى تقوية جهاز المناعة لديك.
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