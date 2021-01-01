التربية والتعليم :الأستعداد لأعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

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تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2023 القاهرة والجيزة وجميع المحافظات، حيث وجهت الوزارة بضرورة إعلان المديريات موعد إعلان النتيجة ورابط الاستعلام برقم الجلوس، على أن تكون النتيجة بحل أقصى الأسبوع المقبل.



ويترقب أولياء الأمور، نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2023 بجميع محافظات الجمهورية، وذلك وسط حالة من القلق التي انتابت أولياء الأمور، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم لطمأنتهم، موجهةً المديريات التعليمية بضرورة مراعاة مصلحة الطلاب خلال أعمال التصحيح.



نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية، ضرورة الاستعداد لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام والتي بدأت السبت الماضي 28 يناير ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف فبراير الجاري.

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وأكدت الوزارة على مديريات التعليم، ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بضرورة الانتهاء من أعمال رصد الدرجات وتدقيق النتيجة قبل إعلانها، فضلًا عن الالتزام بقرار إعلان النتيجة بالدرجات وليس بالتقديرات.نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2023 القاهرةومن المقرر أن تتاح نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2023 بالقاهرة، عبر الرابط التالي: اضغط هنا ذلك خلال مطلع شهر فبراير المقبل، ولم تحدد الموعد بالتحديد.نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2023 الجيزةفيما أعلنت مديرية تعليم الجيزة، ن إعلان نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي سيكون يوم الأحد المقبل 5 فبراير، فيما ستُعلن نتيجة طلاب الصف الثاني الثانوي، الإثنين 6 فبراير.توجيهات التعليم بشأن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2023ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال بعض الطلاب الذين ثبت تورطهم في أعمال غش إلكتروني.عدم التهاون مع حالات الغش الذين تم ضبطهم متلبسين سواء من الطلاب أو المعملين، لما تسببوا فيه من خلل في المنظومة الامتحانية.إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2023 بالدرجات وليست بالتقديرات.إنهاء عملية التصحيح الإلكتروني لأسئلة الاختيار من متعدد، ومراجعتها قبل الإعلان.رصد درجات المقالي من خلال المعلمين في المدارس.التأكيد على المدرسين المسئولين عن تصحيح الجزء المقالي بمراعاة مصلحة الطالب وإعطائه حقه كاملًا.مراجعة الأسئلة المقالية من مدرسين، وحال وجود تباين في الدرجة يفصل بينهما ثالث، بما يضمن حق الطالب.ويذكر أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم الخميس الماضي 26 يناير 2023، حيث أكدت التعليم أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها.