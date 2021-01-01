تجارة حلوان: جارٍ الانتهاء من رصد نتائج امتحانات الترم الاول

كشف الدكتورة أماني فاخر، عميدة كلية التجارة بـ جامعة حلوان، موعد إعلان نتائج الترم الأول لجميع الفرق الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 بعد بدء إجازة نصف العام، قائلة: انتهينا من أعمال التصحيح، وجارٍ الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة.
وأضافت الدكتور أماني فاخر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن نتائج الفصل الدراسي الأول سوف تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة لجميع الطلاب، مؤكدة أن نسبة النجاح جيدة للغاية ومعدلها مقبول ولا يوجد بها أية مشاكل.
وأشارت عميد كلية التجارة بـ جامعة حلوان إلى أن مطلع الأسبوع المقبل ستكون جميع النتائج معلنة ومتاحة على موقع الجامعة الرسمي الخاص بالنتائج، متابعة بأن: الطلاب أدوا الامتحانات داخل القاعات وسط إجراءات احترازية مشددة، وكان الجميع ملتزم بالتعليمات والقواعد الخاصة بدخول الامتحانات.
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