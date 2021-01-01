تجارة حلوان: جارٍ الانتهاء من رصد نتائج امتحانات الترم الاول

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كشف الدكتورة أماني فاخر، عميدة كلية التجارة بـ جامعة حلوان، موعد إعلان نتائج الترم الأول لجميع الفرق الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 بعد بدء إجازة نصف العام، قائلة: انتهينا من أعمال التصحيح، وجارٍ الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة.



وأضافت الدكتور أماني فاخر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن نتائج الفصل الدراسي الأول سوف تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة لجميع الطلاب، مؤكدة أن نسبة النجاح جيدة للغاية ومعدلها مقبول ولا يوجد بها أية مشاكل.



وأشارت عميد كلية التجارة بـ جامعة حلوان إلى أن مطلع الأسبوع المقبل ستكون جميع النتائج معلنة ومتاحة على موقع الجامعة الرسمي الخاص بالنتائج، متابعة بأن: الطلاب أدوا الامتحانات داخل القاعات وسط إجراءات احترازية مشددة، وكان الجميع ملتزم بالتعليمات والقواعد الخاصة بدخول الامتحانات.

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وأتاحت جامعة حلوان، رابطًا لجميع الطلاب للاستعلام عن النتائج الحاصة بهم خلال الفصل الدراسي الأول فور إعلانها مباشرة دون وجود أية مشكلة، وذلك من خلال الدخول على رابط نتائج جامعة حلوان، وكتابة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة دون وجود أخطاء إملائية من هـنـا.وفي وقت سابق، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة نجحت في إتمام تطبيق الأسبقية الأولى وجار العمل على تطبيق الأسبقية الثانية للاختبارات الإلكترونية، لافتًا إلى أنه سيتم تجهيز البنية التحتية المعلوماتية، لنشر الاختبارات الإلكترونية بكافة الكليات.