آداب عين شمس .. تعلن الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

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قالت الدكتورة حنان كامل، القائم بأعمال عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لكل الأقسام في مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة.



وأكدت الدكتورة حنان كامل في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعلان نتيجة 25000 طالب ويمكن لجميع الطلاب الدخول على الرابط الخاص بالنتيجة للاستعلام عنها من خلال كتابة الرقم القومي وكلمة المرور مشيرة إلى أن الطلاب انتهوا من أداء الامتحانات يوم الأربعاء 25 يناير الماضي وتم رصد الدرجات يوميًا فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.



وأوضحت القائم بأعمال عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه تم استخراج عدد من الامتحانات من بنوك الأسئلة في قسم المكتبات وبرنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب وإدارة تطوير التعليم ووحدة القياس والتقويم المركزية، بالإضافة إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخراج أسئلة امتحانية من بنوك الأسئلة، على أن تعمم على باقي الأقسام في الفصل الدراسي الثاني.

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وأشادت الدكتورة حنان كامل، إلى جودة أداء العمل والدقة وسرعة الإنجاز أثناء الامتحانات بدءًا بإعداد الجداول وتشكيل اللجان وأعمال الكنترولات والتصحيح الإلكتروني ورصد الدرجات وانتهاء برفعها على الموقع.ووجهت القائم بأعمال عميدة الكلية، الشكر لكل أعضاء عملية الامتحانات «شؤون الطلبة ورؤساء الكنترولات وأعضاء إدارة الدعم الفني والتقني ووحدة الرصد الإلكتروني، وأعضاء هيئة التدريس، والملاحظين، والمعاونين» على كل ما بذلوه من مجهود من أجل النجاح البارز في استكمال النتيجة ورفعها أول بأول على البرنامج.