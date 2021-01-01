تجعلك تبدين أكبر سنًا .. أخطاء فى إطلالتك خلي بالك منها



أخطاء فى إطلالتك أخطاء فى إطلالتك

يسعى الجميع للحصول على إطلالة مميزة تجعله مختلفًا عن الجميع، وعلى الرغم من اختيار أشيك الملابس واستخدام أدوات تجميل باهظة الثمن لضمان جودتها، مع استخدام منتجات عناية بالبشرة والجسم القائمة على المواد الطبيعية، إلا أن إطلالتهم تخونهم ويظهرون بعمر أكبر من عمرهم، خاصة الفتيات فهن عرضه لهذه الأخطاء دون علم، ولذا تستعرض "اليوم السابع" بعض الأخطاء التي يمكن أن تعطيكي عمر أكبر من عمرك حتى تتجنبيها، وذلك وفقًا لموقع، "habittribe".



الحواجب الرفيعة

كانت الحواجب الرفيعة موضة لفترة طويلة من الزمن القديم، وتحديدًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهذا ما يجعل البعض عندما يرون أي فتاه تلجأ لرسم أو نتف حواجبها ليظهر بالشكل الرفيع، أنها حتما لا زالت تنتمي لهذا العصر، من الأفضل الآن السماح لهم بالنمو بشكل كبير، أو اللجوء للتقنيات الحديثة كالميكروبليدنج، لأن الحواجب الكثيفة والطبيعية من مميزات الإطلالات الحديثة.



تجاهل العناية بالبشرة

هناك الكثير من الفتيات الصغيرات لا تتبعن روتين للعناية ببشرتها مما يتسبب في سرعة ظهور التجاعيد وعلامات كبر السن، فهنا يجب التخلص منها بعلاجها بأكثر من طريقة، وإذا لم تظهر حتى الآن فيمكن سؤال أحد المتخصصين لتقديم لك الروتين المناسب لنوع بشرتك، لتجنب ظهور أي من تلك العلامات.

قد يعجبك أيضا...

ارتداء أكمام طويلةتلجأ الكثير من السيدات الكبيرات في السن لارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة طوال الوقت، لتغطية ترهلات ذراعهن، وهذا ما يجعل الكثير يعتقد أنك بهذا العمر الصغير تملكين تلك الترهلات نظرا لالتزامك الدائم بارتداء هذه الأكمام الطويلة، وخاصة إذا كان الجو شديد الحرارة.مطابقة أحمر الشفاه مع الملابسمطابقة أحمر الشفاه مع الملابس، هي إحدى الطرق القديمة التي كانت تقوم بها السيدات في السبعينيات، ومع ذلك يجب عليك تخطي هذا التنسيق حتى لا تظهري بإطلالة قديمة، بالإضافة إلى أنها لا تكون مميزة ليس فقط مع تطور الزمن ولكن مع الشكل في العموم.حقائب اليد الكبيرةتعرف حقائب اليد الكبيرة ذات اليد الكبيرة "بالحقائب العجوز" وذلك لأنها تجعل من تمسك بها تظهر بعمر أكبر من عمرها، فيفضل تجنب ارتداء مثل تلك الحقائب واختيار قطع صغيرة وأنيقة بدلاً من ذلك، أو على الأقل اللجوء للحقائب الكبيرة ذات اليد المتوسطة أو الصغيرة.خطوط الملابس الداخليةيقوم الجميع بشراء الملابس الجميلة والأنيقة، ولكن على الرغم من ذلك يرتدون ملابس داخلية غير مناسبة، وهذا ما يجعل الإطلالة تبدو غير مناسبة وخاصة إذا ظهرت علامتها على الملابس، فيجب ارتداء ملابس داخلية ملتصقة بالجسم ولا يظهر بروزها عند ارتداء الملابس الخارجية.النسيج الجيرسيتلجأ الكثيرات لارتداء الملابس المريحة، لإعطائهم حركة سهلة، إلا أنها تظهر عيوب الجسم التي تسعين جاهدة لإخفائها، فإذا كنت ترغبين في إخفاء أجزاء معينة من الجسم، فمن الأفضل أن ترتدي القطن أو الصوف، ومن ثم ارتداء النسيج الجيري أو المريح.