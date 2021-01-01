أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل مربى الفراولة بدون مواد حافظة



مربى الفراولة مربى الفراولة



طريقة عمل المربى الفراولة، المربى من الأكلات اللذيذة التي تقدم بجميع أنواع الفاكهة، وعى تقدم فى الساندويتشات بمفردها أو مع القشدة على وجبتى الإفطار أو العشاء.



وطريقة عمل المربى الفراولة، سهلة وبسيطة لأن مربى الفراولة تعتبر أسهل أنواع المربى فى طرق التحضير لذا تكثر ربات البيوت من طرق تحضيرها.



وتقدم الشيف سناء بغدادي د، طريقة عمل المربى الفراولة.

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مكونات عمل مربى الفراولة:كيلو فراولة مقطع إلى أرباعنصف أو كيلو إلا ربع سكرثلث كوب ماءعصير 2 ليمونة طازجةطريقة عمل المربى الفراولة:- تغسل الفراولة وتزال أعناقها وتجفف.- ترص في القدر في طبقات متبادلة مع السكر وتترك ساعتين.- توضع على نار هادئة مع التقليب حتى يذوب السكر، ثم تزاد الحرارة وتترك لتغلي 10 دقائق مع كشط الريم كلما تكون.- يصفى الخليط من قطع الفراولة بإستخدام المصفاة وتترك قطع الفراولة جانبا مع ترك المحلول السكري على النار ليغلي.- يضاف عصير الليمون ويترك ليغلي حتى يغلظ قوامه ويصبح لزجا.- تخفف الحرارة وتضاف قطع الفراولة التي تم إخراجها سابقا بالمصفاة.- ويترك الخليط على النار ليغلي حتى تنضج المربى.- ويمكن إضافة اللون الأحمر حسب الرغبة.- ثم نرفع المربى من على النار ونتركها تبرد تماما.- ثم نحضر برطمانات زجاجية محكمة الغلق ومعقمة جيدا.- ثم نعبء المربى بها، ونحفظها بالثلاجة ونخرجها على الإستخدام.- تستخدم فى عمل الساندويتشات فى وجبات الإفطار والعشاء، ويمكن استخدامها فى عمل الحلوى المختلفة أو تزيين الكيك حسب الرغبة.ومربى الفراولة البيتى رغم أنها خالية من أى مواد حافظة إلا أنه لا يجوز الإفراط في تقديمها للصغار لإحتوائها على نسبة عالية من السكر، ما يضعف مناعة الصغار كثيرا، لذا على الأمهات تقديم المربى البيتى بحذر شديد حفاظا على صحة الصغار.ولصحة أفضل لصغارنا، يجب الإقلال من الحلوى والسكر لهم، حفاظا على مناعتهم لأن السكريات تضعف المناعة، ويجب استبدال هذه الحلوى سواء الجاهزة أو المنزلية بالفاكهة الطازجة والتمر والعسل الأبيض الأصلي، والمكسرات والفاكهة المجففة، والفول السودانى، فهي أفضل لتقوية المناعة والنمو بشكل صحي، ويجب تقديم الحلوى الصحية للأطفال بشكل يومي، ومع الوقت يعتادون عليها بدلا من الحلوى الجاهزة التي تدمر صحتهم.ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن الفراولة تحتوى على بوتاسيوم وكربوهيدرات وكالسيوم وحديد وفسفور، كما تحتوي على حامض الليمون وحامض التفاح، هذا بالإضافة إلى احتوائها على كميات عالية من فيتامينات A، B، C.فوائد الفراولةوأضاف “السيد”، نظرا لقيمتها الغذائية العالية لها فوائد عظيمة، ومن فوائد الفراولة:-مبيض طبيعي للأسنان، حيث تحتوى الفراولة على أحماض عضوية تعمل على تبييض الأسنان عن طريق إزالة الجير المتراكم حولها عند تناولها.- مضادة للأكسدة، وتتكون الفراولة من عدد كبير من العناصر المضادة للأكسدة، مما يساعد في مقاومة السرطان وأمراض القلب.- تقوية العظام، وذلك لأن الفراولة تحتوى على الماغنسيوم، والبوتاسيوم، والمنجنيز مما يساعد على تقوية العظام، وتساهم في تكوين بناء عظمى قوى خاصة للأطفال.- مفيدة لمرضى السكر، لأنها تقلل من مضاعفات مرض السكر خاصة على العين والكلى.