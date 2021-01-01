طاجن بالفرن .. طريقة عمل البامية باللحمة



البامية باللحمة البامية باللحمة

طريقة عمل البامية، البامية من الخضروات الموسمية الشهيرة التى يعشقها المصريون لمذاقها المميز، حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.



وطريقة عمل البامية سهلة ولكنها تختلف فى بعض التكات التى تجعل مذاقها خرافى ولا يقاوم، وعادة تقدم باللحمة فى طاجن بالفرن.



وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البامية.

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مكونات عمل البامية:مكونات عمل البامية:نصف كيلو لحم مسلوقة قطعة مكعباتنصف كيلو بامية "مقمعة" ومنظفة2 بصل كبيرة مبشورةنصف لتر عصير طماطمملح وفلفل أسودبهارات لحمرشة جوزة الطيب2 كوب شوربة لحمملعقة كبيرة معجون صلصة طماطمللطشة2 فص ثوم مفرومزبد بلديالقليل من الزيتطريقة عمل البامية:- نحضر حلة على النار، ونضع بها ملعقة سمن والقليل من الزيت، وننتظر حتى يسخنوا.- نضيف البصل ونشوحه جيدا، ثم نصب عليه عصير الطماطم، ونتركه على النار الهادئة حتى يتسبك قليلا.- نضيف البامية ونقلب، ونضيف الشوربة وجميع التوابل المذكورة ونترك لبامية تغلي.- نهدئ النار ونتركها على النار الهادئة، حتى تتسبك الصلصة وتنضج البامية.- نضيف اللحم المسلوق والقليل من الشوربة، ونتركها تغلي مرة واحدة فقط.طريقة عمل البامية، فى طاجن فى الفرن باللحمة، فيتو- نحضر طشة الثوم، حيث نحمر القليل من الثوم فى القليل من الزبد، ونضيفهم إلى البامية ونقلب سريعا، ثم نرفعها من على النار.- نشعل شواية الفرن ونتركه يسخن، ونحضر الطاجن ونضع به البامية باللحم، ونضع على الوجه ملعقة سمن.- ندخل طاجن البامية الفرن، حتى يحمر لونه، ثم تقدم البامية بعدها ساخنة، بجانب الأرز بالشعرية والباذنجان المخلل.وللبامية فوائد عديدة، منها:تحتوي البامية على الكثير من الألياف الغذائية التي تساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، كما أنها تحتوي على عنصر يسمى "الأوجينول"، الذي يساعد على إبطاء امتصاص السكر، وتنتج البامية المزيد من الأنسولين، لذلك هي فعالة لمرضى السكري.-تعمل البامية على تحسين عملية الهضم، لاحتوائها على الألياف والصمغ مما يسمح للطعام بالتحرك بسهولة وإعادة استيعاب المياه.-تحتوي البامية على سعرات حرارية منخفضة وألياف تساعد أيضا على إنقاص وزنك.-تمنحك البامية بشرة مشرقة رطبة، لما تحتويه من فيتامين C ومعادن.-تحتوي البامية على كمية عالية من فيتامين C، مما يجعلها تلعب دورا رئيسيا في تقوية جهاز المناعة وحمايتك من الكثير من الأمراض.