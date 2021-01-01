فيديو .. إصابة إسرائيليين في حادث دهس بالضفة الغربية



إصابة إسرائيليين إصابة إسرائيليين

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة إسرائيليين اثنين في حادث دهس عند حاجز زعترة شمال الضفة الغربية.



وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن حادث الدهس عند حاجز زعترة قد يكون متعمدا.





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هروب منفذ عملية الدهس بالضفة الغربيةبينما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الإصابات تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة، لافتة إلى أن منفذ عملية الدهس استطاع الهرب.لا يزال الوضع المتوتر في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم هجومي القدس الجمعة الماضية ، وسط تحذيرات من انجرار المنطقة لجولة جديدة من إراقة الدماء.الرد الإسرائيلي على هجوم القدسودعت الشرطة الإسرائيلية، السبت الماضي، أصحاب الأسلحة المرخصة من الإسرائيليين إلى حملها في أعقاب عمليتي إطلاق النار اللتين وقعتا في مدينة القدس، وقتل خلالها عدد من الإسرائيليين.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "في أعقاب الاعتداءات في القدس، دعت الشرطة أصحاب الأسلحة المرخصين لحملها معهم".وقرر جيش الاحتلال الدفع بثلاث كتائب من قواته إلى الضفة الغربية، للحد من العمليات التي ينفذها الفلسطينيون.وفي وقت سابق، نقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله إن "الرد الإسرائيلي على عمليتي نفيه يعقوب وسلوان سيكون سريعًا وقاسيًا، ومن المواضيع المطروحة على بساط البحث تكثيف تواجد القوات العسكرية في الميدان".وأضافت أن "من بين القضايا المطروحة أيضًا سن قانون يتيح إبعاد عائلات منفذي العمليات، وتعجيل الإجراءات الضرورية لإصدار تصاريح حمل السلاح للمواطنين".ومن المقرر أن ينعقد مجلس الشؤون الأمنية والسياسية المصغر في إسرائيل، مساء السبت الماضي، لبحث جملة إجراءات للرد على عملية القدس التي وقعت مساء الجمعة، وأسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن إسرائيل بصدد توزيع الآلاف من قطع الأسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، لتعزيز التصدي لمنفذي العمليات الفلسطينية.هجمات القدسوقال موقع "واللا" العبري نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطرح سلسلة من الإجراءات على مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) لمناقشتها والموافقة عليها في إطار الرد على الهجمات في القدس.وفي وقت سابق، فتح الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عامًا) النار من مسدس كان يحمله تجاه مجموعة من المستوطنين بحي سلوان في القدس الشرقية وأصاب اثنين بجروح خطيرة، بينهما ضابط بالجيش الإسرائيلي، قبل أن يصاب هو بجروح تتراوح من متوسطة إلى خطيرة.قانون ترحيل عائلات منفذي العملياتوأضاف “والا”، نقلًا عن المسؤول ذاته، أن نتنياهو سيطرح على الكابينت، دفع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات، وإغلاق فوري لمنازلهم، والإسراع في منح رخص السلاح للمواطنين الإسرائيليين.وتابع المسؤول الإسرائيلي: "قضايا أخرى من المتوقع أن تطرح في المناقشة هي السياسات المتعلقة باعتقال أفراد عائلات ومعاوني الإرهابيين، على الرغم من أن بعض الاعتقالات قد بدأت بالفعل، وكذلك تعزيزات إضافية للقوات في مناطق الضفة الغربية".من جانبها، أفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية بأن الحديث عن منح آلاف الإسرائيليين أسلحة يعني تسريع العمليات البيروقراطية المتعلقة بحصول الإسرائيليين على تراخيص أسلحة، ما يعني زيادة تداول الأسلحة الخاصة في إسرائيل.في سياق متصل، حذر مسؤولون في مؤسسة الأمن الإسرائيلية من احتمال قيام نشطاء اليمين المتطرف، عقب الهجومين، بأعمال انتقامية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ـ بحسب القناة.https://t.me/Sputnik_Arabic/103377?single