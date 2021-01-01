أنتبه لها .. علامات تظهر على الأظافر تدل على وجود مشاكل صحية



علامات تظهر على الأظافر علامات تظهر على الأظافر

يمكن لشكل الأظافر أن تخبرنا عن حالتنا الصحية وتكشف لنا بعض المشاكل الصحية التي نعاني منها، قد تدل الأظافر الضعيفة على سوء التغذية ومشاكل الغدة الدرقية، وذلك وفقًا لهندستان تايمز.



تحتوي الأظافر الصحية على شكل صحي وردي، ولا يمكن كسرها بسهولة بينما قد تعني الأظافر الهشة ذات المظهر الأبيض نقصًا في التغذية أو أي مشكلة صحية أخرى، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من الزنك أو الحديد ومشاكل الغدة الدرقية أيضًا إلى هشاشة الأظافر، قد تكون الأظافر الضعيفة أيضًا علامة على الشيخوخة.



1. خطوط طولية على الأظافر

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تشير هذه الخطوط إلى علامة واضحة على سوء امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، وكلما كانت الخطوط أعمق كان النقص أقوى.2. خطوط أفقية أو أخطود عرضيالخط العميق الذي يمتد أفقيًا إلى الظفر، هو مؤشر على مرض قوي أو عدوى أو نضوب حدث.3. غياب الدائرة البيضاء التي توجد في أسفل الظفرإذا لاحظت وجود أظافر ووجدت عدم تواجد الدائرة البيضاء التي توجد في أسفل الظفر، فهذه علامة على وجود ضعف في الجهاز الهضمي، خاصة التهابات الجهاز الهضمي.4. دائرة أسفل الظفر كبيرةإذا بدت أكبر من المعتاد، فقد يُظهر ذلك نتيجة وجود مشكلة في الجسم، يمكن أن تدل على فرط الحموضة، والالتهابات، وسوء امتصاص العناصر الغذائية.5. الأظافر الشاحبةتشير إلى فقر الدم، كما شير الاحمرار المفرط للأظافر إلى وجود فائض في خلايا الدم الحمراء، وتشير الأظافر الصفراء إلى ضعف الكبد أو اليرقان، وتشير الأظافر الزرقاء إلى ضعف القلب والرئتين.