تعرف علي .. فوائد فول الصويا للكوليسترول



فوائد فول الصويا فوائد فول الصويا

ارتفاع الكوليسترول في الدم، قد يتسبب في إحداث مشاكل صحية في القلب والأوعية الدموية، ويزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، وقد توصلت دراسة حديثة إلى أن فول الصويا قد يساهم في خفض مستوى الكوليسترول في الجسم، وذلك وفقًا لصنداي أكسبريس.



فول الصويا لمرضى الكوليسترول

ووجدت الدراسة المنشورة في Antioxidants journal، أن تناول فول الصويا الغني بالبروتين، B-conglycinin لديه القدرة على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.



واكتشف الفريق القائم على الدراسة أن منتج الصويا يقلل من ارتفاع نسبة الكولسترول الضار، ومستويات الدهون الأخرى بنسبة تصل إلى 70%.

قد يعجبك أيضا...

وعلاوة على ذلك، كان فول الصويا قادرا على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، مثل مرض الكبد الدهني وتصلب الشرايين الناتج عن تراكم الدهون في الأوعية الدموية.وقالت عالمة مشاركة في الدراسة تدعى الفيرا دي ميخيا: إن فول الصويا يؤثر على استقلاب الكوليسترول، حيث لا ترتبط فقط بتركيزات البروتين وتكوينه، ولكن أيضا بالببتيدات المتضمنة فيها، والتي يتم إطلاقها أثناء الهضم المعدي المعوي.فوائد فول الصويا للكوليسترولونظر الفريق في 19 نوعا من دقيق فول الصويا، يحتوي كل منها على نسب مختلفة من بروتينين، الجليسينين، والـB-conglycinin، حيث تراوحت نسبة الجليسينين فيه من 22? إلى 60?، بينما تراوحت نسبة الـB-conglycinin من 22? إلى 52?.ووجد الباحثون أن فول الصويا كان أقل فاعلية بمرتين إلى 7 مرات من الأدوية المستخدمة في خفض الكوليسترول، كما كانت ببتيدات فول الصويا المهضومة قادرة على تقليل تراكم الدهون بنسبة 50 إلى 70%، وعمل فول الصويا أيضا على خفض نسبة الكوليسترول الضار المؤكسد، وهو النوع الذي يتراكم بشكل خطير على جدران الشرايين.وقالت ميخيا المشاركة في الدراسة: أحد عوامل الخطر الرئيسية لتصلب الشرايين، هو الكوليسترول الضار LDL المؤكسد؛ لذلك قمنا بالتحقيق في الآثار الوقائية لهضم فول الصويا عند 8 تراكيز مختلفة، وخفض كل واحد منها معدل أكسدة LDL على حسب الجرعة، وأثبتت التركيزات الأكبر من B-conglycinin أنها مفيدة بشكل خاص، حيث أظهر البروتين معدلات انخفاض أكبر في الكوليسترول الضار المؤكسد والدهون الأخرى في الدم.