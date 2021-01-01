أسباب ارتفاع سكر الدم خلال الشتاء



ارتفاع سكر الدم ارتفاع سكر الدم

يصاب فئة كبيرة من الأشخاص باضطراب مستويات الجلوكوز في الدم، وخاصة خلال فصل الشتاء، حيث أظهرت الدراسات الطبية أن هناك علاقة تربط بين انخفاض درجات الحرارة وارتفاع سكر الدم، مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالسكري، وفيما يلي أسباب ارتفاع معدل السكر في الدم خلال فصل الشتاء، ووفقا لما نشر بموقع تايمز أوف إنديا.



الإفراط في تناول السكر

يضطر الكثير من الأشخاص للبقاء في المنزل خلال فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة وموجات الطقس القارس، يميلون إلى الاستمتاع بالأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، وهذا ما يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بداء السكري، بالإضافة إلى انجذابهم للأطباق الشهية عالية السعرات التي ترفع مستويات السكر في الدم.



الإصابة بـ متلازمة رينو

تعرف متلازمة رينود على أنها حالة مرضية تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية خلال الطقس البارد، مما يؤدي إلى الشعور بالخدر، وتعمل تلك الحالة على زيادة مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى زيادة ضغط الدم نتيجة ضيق الشرايين.

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لماذا يؤثر البرد على سكر الدم؟وفقا لخبراء الصحة، يمكن أن يؤثر الطقس البارد على مستويات السكر ومقاومة الأنسولين، وذلك من خال رغبة الجسم المستمرة في تناول المزيد من الكربوهيدرات والميل إلى عدم النشاط والحركة، بالإضافة إلى الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا التي تؤدي إلى إفراز بعض الهرمونات التي تؤثر على طبيعة عمل الأنسولين خلال فترات الإصابة.