الأطعمة المفيدة لصحة العين في فصل الشتاء



صحة العين صحة العين

تلعب الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات دورا كبيرًا في الحفاظ على صحة العين خلال الشتاء، وذلك وفقًا لصحيفة صن داي أكسبريس.







وربما لاحظت أن درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى إجهاد وتعب عينيك، حيث يجعلها جافة ومتعبة، ويمكن أن يساعد بعض الأطعمة في تقليل خطر الإصابة بعدوى العين، التي يمكن أن تكون أكثر انتشارا خلال الأشهر الباردة.

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الأطعمة التي تساعد على تحسين صحة العينالأطعمة التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، وخاصة مضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي، والريبوفلافين، وفيتامين،A والكاروتينات، والزنك، والنحاس، والسيلينيوم، وأحماض أوميغا 3 الدهنية.كما أنه من المهم تناول نظام غذائي صحي قدر الإمكان، مع الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، والفاصوليا والعدس، وقليل من المكسرات، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والأسماك، بما في ذلك الأسماك الزيتية، ومنتجات الألبان، والتقليل من تناول الأطعمة السكرية والدهنية المصنعة بسهولة.أعراض التهاب العينتتمثل أعراض التهاب العين في احمرار العين، الحكة، الألم والانتفاخ حول العين، والتشويش، العيون الدامعة، أما في حالات التهاب الملتحمة بسبب عدوى جرثومية تكون الأعراض، حكة وتهيُّج في العين، إفراز مفرط لسوائل العين انتفاخها، وفي بعض الأحيان تلتصق جفون العين بسبب الالتهاب، بينما التهاب الجفون تتمثل أعراضه في حرقان في العين، حساسية للشمس والضوء.يُصاب المريض بالتهاب بسبب الإصابة بعدوى جرثومية، أو بكتيرية، أو فيروسية، أو أحد الكائنات الدقيقة الأخرى، وفي بعض الأحيان تكون معدية وقد تنتج بسبب العدسات اللاصقة، تعرض العين لجراحة، نقص الجهاز المناعي، التقاط عدوى، أو التعرض لإصابة.