الأرصاد .. غدًا نشاط للرياح وسقوط أمطار



طقس بارد طقس بارد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس التي تشهدها مدن ومحافظات مصر غدًا الأربعاء 1 فبراير، على أن يسود البلاد طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.



حالة الطقس غدًا الأربعاء

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إلى أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة للرياح من 60 إلى 70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4.5 متر، بالإضافة إلى تكوين الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.



وتشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%، ونشاط للرياح بسرعة 44 كم/س، وغيوم جزئية، ويسود جنوب الوجه البحري ومدن القناة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40%، ونشاط الرياح بسرعة 40 كم/س، وسحب غائمة.

قد يعجبك أيضا...

ويسود مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60%، وغيوم، أما عن مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا مصحوبة بحبات البرد على مناطق من دمياط وبورسعيد، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بسرعة 60 كم/س، وغيوم.وتشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نشاطا للرياح والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر، بسرعة 40 كم/س، وغيوم جزئية.وتسود شمال الصعيد رياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، بسرعة 36 كم/س، وغيوم جزئية، كما تشهد منطقة جنوب الصعيد رياحا معتدلة قد تنشط أحيانًا بسرعة 30 كم/س، وطقس مشمس.