الأرصاد .. غدًا نشاط للرياح وسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس التي تشهدها مدن ومحافظات مصر غدًا الأربعاء 1 فبراير، على أن يسود البلاد طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.
حالة الطقس غدًا الأربعاء
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إلى أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة للرياح من 60 إلى 70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4.5 متر، بالإضافة إلى تكوين الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.
وتشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%، ونشاط للرياح بسرعة 44 كم/س، وغيوم جزئية، ويسود جنوب الوجه البحري ومدن القناة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40%، ونشاط الرياح بسرعة 40 كم/س، وسحب غائمة.
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