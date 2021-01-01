في الساعات الأخيرة .. إمام عاشور من الزمالك إلى ميتيلاند



إمام عاشور إمام عاشور



وقع نادي الزمالك موافقته على انتقال لاعبه إمام عاشور إلى ميتيلاند الدنماركي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، حسبما علم FilGoal.com.



واستمرت المفاوضات بين الطرفين إلى أوقات متأخرة من أجل الاتفاق على البنود الخاصة بالصفقة.



وحسبما علم FilGoal.com، فإن عقد إمام عاشور مع النادي النماركي سيمتد إلى صيف 2027.

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وسيصبح إمام عاشور ثالث لاعب مصري في الدنمارك بعد محمد زيدان وأمير عادل "جاكوبسن".وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عرض نادي ميدتيلاند وصلت قيمته لما يقارب 3 ملايين دولار أمريكي.ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الموسم الحالي برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.ويبتعد ميتيلاند عن نوردشايلاند المتصدر بفارق 8 نقاط بعد مرور 17 جولة.واحتل ميتيلاند المركز الثاني في الدوري الدنماركي الموسم الماضي.ويمتلك ميتيلاند 3 ألقاب دوري دنماركي في رصيده آخرها في 2020.ويشارك ميتيلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.