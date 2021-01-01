فيديو .. بريطانيا تدرب الجبش الأوكراني على دبابات تشالنجر

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن وصول فرق من القوات الأوكرانية إلى لندن لتلقي تدريبات على دبابات تشالنجر-2، والتي ستقدمها بريطانيا لكييف.
وبحسب ما جاء في فيديو نشرته وزارة الدفاع البريطانية، فقد أظهرت بدء تدريبات القوات الأوكرانية على دبابات تشالنجر-2، قبل إرسالها إلى كييف.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن لندن تقدم هذه الدبابات للأوكرانيين لمساعدتهم على استعادة الأراضي وصد الهجوم الروسي على بلادهم.
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