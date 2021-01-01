رسميا .. نجم أسوان ينتقل إلى الزمالك



المغربي أحمد بلحاج المغربي أحمد بلحاج

أعلن نادي أسوان انتقال لاعبه المغربي أحمد بلحاج إلى صفوف الزمالك على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.



وكشف نادي أسوان تفاصيل الصفقة في بيان رسمي، جاء فيه:



- الموافقة على إعارة اللاعب أحمد بلحاج حتى نهاية الموسم 2022/2023 لنادى الزمالك طبقا للعرض الرسمى الوحيد الذى تلقاه نادى أسوان.

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- لنادى الزمالك الحق فى تفعيل بند شراء اللاعب خلال إسبوعين من نهاية الموسم 2022-2023.- ليصل إجمالى إتمام الإعارة والبيع 18 مليون جنيه لصالح نادى أسوان- لنادى أسوان الحق فى الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع أو إعارة اللاعب داخليا أو خارجيا بعد تفعيل بند بيع اللاعب فى الموسم الجديد.- يحق لنادى أسوان الحصول على مميزات وحوافز مالية طبقا لمشاركات اللاعب محليا وإفريقيا وعدد الأهداف التى يسجلها خلال مدة الإعارة.- ويؤكد نادى أسوان بأن العرض الجدى والرسمى الوحيد الذى تلقاه اللاعب و وصل إدارة النادى كان من نادى الزمالك وتلقى النادى اتصالا من أحد الأندية بعرض لم يتجاوز 7 مليون جنيه للبيع النهائى للاعب ولذلك سعت إدارة نادى أسوان من خلال العرض الرسمى المقدم لها من نادى الزمالك أن تحقق أفضل العوائد المالية بما يتناسب مع إمكانات وقيمة اللاعب الفنية والصورة التى ظهر بها مع سريان عقدة لمدة موسم آخر.يأتي ذلك تأكيدا لـ لانفراد FilGoal.com أمس الإثنين عن إتمام الزمالك اتفاقه مع أسوان لضم اللاعب.وسيكون أحمد بلحاج ثاني صفقات الزمالك خلال سوق الانتقالات الشتوي بعد ناصر منسي القادم من البنك الأهلي.بلحاج (25 عامًا) انضم إلى أسوان مطلع الموسم في صفقة مجانية قادمًا من إنتر كلوب ديسكالديس الأندوري.وسبق لـ بلحاج اللعب في عدة أندية إسبانية مغمورة مثل كورنيلا، وديبورتيفو أراجون، وريال بالومبيديكا لينينسي، وأوريويلا.