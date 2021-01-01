أعرفيها .. علامات تدل على أن الدجاج غير صالح للاستهلاك

يعد الدجاج من الأطعمة الأساسية فى كل بيت ولكن فى بعض الأحيان يفسد أثناء التخزين فى الفريزر أو يتم شرائه فاسدا من عند البائع فى الأساس
وقد تتهاون بعض السيدات بشأن هذه العلامات وتقوم بإعداد الدجاج للأسرة اعتقادا منها أن الأمر بسيط ولا يوجد ضرر خطير من أكلها ولكنها فى الحقيقة تسبب مشاكل خطيرة قد تصل للتسمم
ووفقا لما جاء فى موقع “ eatpallet” فإن هناك عدة علامات تدل على أن الدجاج النيء قد أصبح سيئًا
الرائحة غير المعتادة :
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