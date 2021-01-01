أعرفيها .. علامات تدل على أن الدجاج غير صالح للاستهلاك



الدجاج الدجاج



يعد الدجاج من الأطعمة الأساسية فى كل بيت ولكن فى بعض الأحيان يفسد أثناء التخزين فى الفريزر أو يتم شرائه فاسدا من عند البائع فى الأساس



وقد تتهاون بعض السيدات بشأن هذه العلامات وتقوم بإعداد الدجاج للأسرة اعتقادا منها أن الأمر بسيط ولا يوجد ضرر خطير من أكلها ولكنها فى الحقيقة تسبب مشاكل خطيرة قد تصل للتسمم



ووفقا لما جاء فى موقع “ eatpallet” فإن هناك عدة علامات تدل على أن الدجاج النيء قد أصبح سيئًا

الرائحة غير المعتادة :

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إذا كان للدجاج النيء رائحة قوية كريهة ، فمن المحتمل أنه لم يعد آمنًا للأكل.تغير اللون :يجب أن يكون الدجاج النيء بلون وردي فاتح و إذا تحولت إلى اللون الرمادي أو الأخضر ، فهذا يعني أنها تجاوزت بدايتها.نسيج غروي:إذا شعر الدجاج أنه لزج عند لمسه ، فمن المحتمل أن يكون فاسدًا.تاريخ انتهاء الصلاحية :انتبه لتاريخ انتهاء الصلاحية وتخلص من أي دجاجة نيئة تجاوزت أوانها.