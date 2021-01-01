كولر: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في مونديال الأندية

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن مواجهة الفريق المقبلة أمام أوكلاند سيتي في مستهل مشوار الفريق في كأس العالم للأندية بالمغرب.
وقال كولر في تصريحات قبل مواجهة اوكلاند سيتي :" الأهلي استعد بشكل قوي لبطولة كأس العالم للاندية بالمغرب خاصة أن أي بطولة يشارك فيها فريق كبير بحجم الأهلي يكون الهدف هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة".
وأوضح، أن الأهلي يركز حاليا على مباراته الأولى في كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي، لافتا أنه لا أحد يعلم كيف ستكون ظروف المباراة.وأكد أن منافس الأهلي فريق قوي وقام بعمل معسكر تحضيري للبطولة في إسبانيا ولم يتعرض للهزيمة من فريق برشلونة "الرديف" وهذا يظهر أنه فريق ليس ضعيفا.وأشار إلى أن الفريق النيوزلاندي يمتلك لاعبين مميزين لذلك فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.
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