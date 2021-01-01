كولر: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في مونديال الأندية



كولر كولر



تحدث مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن مواجهة الفريق المقبلة أمام أوكلاند سيتي في مستهل مشوار الفريق في كأس العالم للأندية بالمغرب.



وقال كولر في تصريحات قبل مواجهة اوكلاند سيتي :" الأهلي استعد بشكل قوي لبطولة كأس العالم للاندية بالمغرب خاصة أن أي بطولة يشارك فيها فريق كبير بحجم الأهلي يكون الهدف هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة".



وأوضح، أن الأهلي يركز حاليا على مباراته الأولى في كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي، لافتا أنه لا أحد يعلم كيف ستكون ظروف المباراة.وأكد أن منافس الأهلي فريق قوي وقام بعمل معسكر تحضيري للبطولة في إسبانيا ولم يتعرض للهزيمة من فريق برشلونة "الرديف" وهذا يظهر أنه فريق ليس ضعيفا.وأشار إلى أن الفريق النيوزلاندي يمتلك لاعبين مميزين لذلك فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

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وتابع:" قائمة الفريق في البطولة خالية من الإصابات وأن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة اوكلاند سيتي".واستطرد: محمود عبدالمنعم كهربا ضمن قائمة الأهلي في المونديال بينما أحمد قندوسي الوافد الجديد من نادي وفاق سطيف الجزائري خارج تلك القائمة".وأكد المدير الفني للأهلي أن التفاصيل الصغيرة هي التي تفرق في مثل هذه المباريات، مضيفا أنه يثق في لاعبيه بأنهم سيكونون في قمة التركيز لتقديم مستوى قوي في اللقاء.وأتم: " الأهلي لديه القدرة على فرض أسلوبنا، ولم نحلل كل فرق البطولة لأن التركيز كان على مواجهة أوكلاند غدا فقط لأنها الخطوة الأولى في مشوار الفريق بالبطولة".