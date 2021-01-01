تحديد مواعيد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا



ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد وبرشلونة

أعلن الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، عن موعد وتوقيت مباراة برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، عن كلاسيكو جديد بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.وسيخوض ريال مدريد مواجهة الذهاب على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، يوم 2 مارس المقبل، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.



وستقام مباراة العودة على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني، يوم 5 أبريل المقبل، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.ويلتقي الفائز من مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، مع الفائز من نصف النهائي الآخر الذي يجمع بين فريقي أتلتيك بلباو وأوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا.