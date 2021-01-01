ينطلق هاتف Realme GT Neo5 في 9 من فبراير بتقنية الشحن السريع بقدرة 240W

حددت Realme يوم 9 من فبراير للإعلان عن هاتف Realme GT Neo5، ولقد أكد إعلان تشويقي جديد على أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 240W.
تعقد شركة Realme مؤتمر في شهر فبراير لكشف النقاب عن هاتف Realme GT Neo5 الذي شغل بالفعل عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة.
ولقد أوضحت التقارير السابقة أن هاتف GT Neo5 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، بينما تشير تسريبات أخرى إلى أن الهاتف يأتي بنموذج أخر مميز برقاقة Dimensity 8200 ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 150W.
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