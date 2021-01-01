ينطلق هاتف Realme GT Neo5 في 9 من فبراير بتقنية الشحن السريع بقدرة 240W



Realme GT Neo5 Realme GT Neo5

حددت Realme يوم 9 من فبراير للإعلان عن هاتف Realme GT Neo5، ولقد أكد إعلان تشويقي جديد على أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 240W.



تعقد شركة Realme مؤتمر في شهر فبراير لكشف النقاب عن هاتف Realme GT Neo5 الذي شغل بالفعل عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة.



ولقد أوضحت التقارير السابقة أن هاتف GT Neo5 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، بينما تشير تسريبات أخرى إلى أن الهاتف يأتي بنموذج أخر مميز برقاقة Dimensity 8200 ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 150W.

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أيضاً ينطلق الهاتف بمستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، والتي تدعم أيضاً ميزة التثبيت البصري على غرار هاتف Find N2 من Oppo وإصدار Reno9 Pro Plus.من جانب أخر يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 144Hz، وتدعم دقة 2772 في 1240 بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي في شهر فبراير المقبل لمزيد من التفاصيل حول هاتف Realme GT Neo5.