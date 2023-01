تعلم كيفية تحديد موقع هاتف آيفون المفقود باستخدام ساعة آبل

ساعة آبل ساعة آبل

نتعرض كثيرًا لمشكلة نسيان أجهزتنا التي نحملها معنا دائما في أي مكان، وأبرزها بالطبع الهاتف، ولكن إذا صعب عليك العثور على هاتف آيفون، وتظن أنه على مقربة منك أو من شخص يستطيع سماعه، يمكنك الاستعانة بساعة آبل التي ترتديها في معصمك للوصول إليه بسرعة.



تضم ساعة آبل الذكية (Apple Watch) ميزة مخفية تتيح لك تحديد موقع هاتف آيفون المقترن بسهولة، حيث يمكنك تشغيل صوت لتحديد موقعه، بدلًا من التوجه نحو الحاسوب واستخدام تطبيق تحديد الموقع (Find My).



أولًا كيفية تحديد موقع هاتف آيفون المفقود باستخدام ساعة آبل:

مرر سريعًا لأعلى في شاشة ساعة آبل الرئيسية لفتح مركز التحكم.

ابحث عن زر (ping iPhone) وهو عبارة عن رمز لهاتف آيفون بجواره خطوط منحنية على كلا الجانبين.

انقر على زر (ping iPhone) سيصدر هاتف آيفون صوتًا.

ولكن إذا ضغطت مطولًا على زر (ping iPhone) بدلاً من النقر عليه، سيصدر هاتف آيفون تنبيهًا ويومض المصباح أيضًا، بهذه الطريقة إذا كان مكبر الصوت مكتومًا بعض الشيء، فيمكنك أيضًا الاعتماد على إضاءة مصباح الهاتف للمساعدة في تحديد موقعه.

ثانيًا؛ تحديد موقع آيفون باستخدام سيري:إذا لم يكن لديك ساعة آبل، فيمكنك الاعتماد على سيري (Siri) لتحديد موقع آيفون المفقود، كل ما عليك فعله هو تشغيل سيري في أحد أجهزة آبل المتصلة، واطلب منها العثور على الجهاز الذي تبحث عنه.يمكنك أن تطلب من سيري في حاسوب ماك اختبار اتصال جهاز آيفون، أو يمكنك أن تطلب منها في جهاز آيباد اختبار اتصال السماعات اللاسلكية.كل ما عليك فعله بعد تشغيل سيري في أي جهاز لديك هو قول أحد الأوامر التالية:(يا سيري، اعثر على هاتفي) Hey Siri, Find My iPhone.(يا سيري، أين هاتف آيفون الخاص بي) Hey Siri, where is my iPhone.(يا سيري؛ شغل صوتًا في هاتف آيفون) Hey Siri, Play a sound on my iPhone.تجدر الإشارة إلى أن طرق تحديد موقع هاتف آيفون التي ذكرناها سابقًا مناسبة إذا فقدت هاتفك في الأماكن القريبة منك، مثل: المنزل أو أماكن العمل، ولكنها لا تصلح إذا فقدت هاتفك في أماكن بعيدة عنك، أو سُرق منك، ولكن في هذه الحالة يمكنك الإستعانة بتطبيق ( Find My) في أي جهاز لديك لتحديد موقع هاتفك واتخاذ الإجراءات اللازمة.ثالثًا؛ كيفية تفعيل ميزة تبيهات الابتعاد لجهاز:يمكن لتطبيق (Find My) أن ينبهك عندما تترك أجهزتك في مكان غير مألوف، فما عليك سوى تفعيل ميزة تنبيهات الابتعاد لجهاز – قد يكون آيفون أو ساعة آبل أو آيباد – حتى لا تتركه خلفك عن طريق الخطأ. يمكنك أيضًا تعيين المواقع الموثوق بها، وهي المواقع التي يمكنك ترك جهازك فيها دون تلقي تنبيه.لتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:انتقل إلى تطبيق (Find My) في آيفون.اضغط على خيار (الأجهزة) Devices، ثم اضغط على اسم الجهاز المراد تعيين تنبيه له.أسفل الإشعارات، فعّل خيار (إرسال إشعار عندما يتم تركها) Notify When Left Behind ثم اتبع التعليمات التي تظهر في الشاشة.تبيهات الابتعاد عن الجهازإذا أردت إضافة موقع موثوق به، يمكنك اختيار موقع مقترح، أو الضغط على موقع جديد، وتحديد موقع على الخريطة، ثم اضغط على خيا ر(تم) Done.