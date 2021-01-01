سيأتي هاتف Nothing Phone 2 في وقت لاحق من هذا العام

في شهر ديسمبر الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Nothing انه لن يتم إطلاق Nothing Phone 2 في أي وقت قريبًا. وأضاف أن العلامة التجارية لن تكون مثل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الأخرى في السوق التي تنتج عشرات المنتجات سنويًا، وتفضل التركيز على إصدار Nothing 1 وتطوير برامجه.
ومع ذلك، في مقابلة حديثة مع Inverse، أوضح مؤسس Nothing أن الهاتف سيتم إطلاقه بالفعل في عام 2023.
أكد Pei في المقابلة أن هاتف Nothing 2 سيظهر لأول مرة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أيضًا إطلاق الهاتف في أواخر عام 2023.
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