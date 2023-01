سيأتي هاتف Nothing Phone 2 في وقت لاحق من هذا العام

Nothing Phone 2 Nothing Phone 2

في شهر ديسمبر الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Nothing انه لن يتم إطلاق Nothing Phone 2 في أي وقت قريبًا. وأضاف أن العلامة التجارية لن تكون مثل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الأخرى في السوق التي تنتج عشرات المنتجات سنويًا، وتفضل التركيز على إصدار Nothing 1 وتطوير برامجه.



ومع ذلك، في مقابلة حديثة مع Inverse، أوضح مؤسس Nothing أن الهاتف سيتم إطلاقه بالفعل في عام 2023.



أكد Pei في المقابلة أن هاتف Nothing 2 سيظهر لأول مرة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أيضًا إطلاق الهاتف في أواخر عام 2023.

قد يعجبك أيضا...

وكما نعلم، تتمحور فلسفة الشركة حول تقديم تجربة برمجية أفضل من منافسيها الذين يستخدمون أندرويد، والذين عادةً ما يطاردون مواصفات الأجهزة. لكن هذه المرة، يُقال إن الهاتف الذكي القادم Nothing هو طراز متطور. وهذا يشير إلى أن الهاتف قد يكلف أكثر من سابقيه.لم يقدم الرئيس التنفيذي للشركة أي تفاصيل، ومع ذلك، تم تقديم تلميحات كافية لتأكيد أن هاتف Nothing 2 سيكون لديه ورقة مواصفات أفضل من سابقتها. وقال: “نحن نطور هاتفًا ذكيًا أكثر تميزًا من Nothing Phone 1 وسيكون البرنامج مجال تركيز كبير بالنسبة لنا”.