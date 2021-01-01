تعلن "روس كوسموس" موعد بداية عمل مجموعة الأقمار الصناعية "Arktika-M" الكاملة

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، أن مجموعة الأقمار الصناعية "Arktika-M" التي ستتكون من أربعة أقمار صناعية ستبدأ العمل في عام 2031.
ويشير مصدر في المكتب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أنه تقرر إضافة قمرين صناعيين آخرين إلى المجموعة ليصبح عددها أربعة أقمار صناعية للأرصاد الجوية، وسوف تبدأ العمل في عام 2031.
وكان ألكسندر سرغييف الرئيس السابق لأكاديمية العلوم الروسية، قد أعلن أن مجموعة تتكون من أربعة أقمار صناعية ستسمح بمراقبة القطب الشمالي كل 15 دقيقة، بدقة مكانية وزمانية جيدة واستقبالِ ما يصل إلى مليوني صورة سنويا، ما يسمح برسم خرائط السحب والجليد.
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