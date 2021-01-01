تعلن "روس كوسموس" موعد بداية عمل مجموعة الأقمار الصناعية "Arktika-M" الكاملة

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أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، أن مجموعة الأقمار الصناعية "Arktika-M" التي ستتكون من أربعة أقمار صناعية ستبدأ العمل في عام 2031.



ويشير مصدر في المكتب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أنه تقرر إضافة قمرين صناعيين آخرين إلى المجموعة ليصبح عددها أربعة أقمار صناعية للأرصاد الجوية، وسوف تبدأ العمل في عام 2031.



وكان ألكسندر سرغييف الرئيس السابق لأكاديمية العلوم الروسية، قد أعلن أن مجموعة تتكون من أربعة أقمار صناعية ستسمح بمراقبة القطب الشمالي كل 15 دقيقة، بدقة مكانية وزمانية جيدة واستقبالِ ما يصل إلى مليوني صورة سنويا، ما يسمح برسم خرائط السحب والجليد.

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ووفقا لمصدر في "روس كوسموس" كان من المقرر في السابق أن تتألف مجموعة أقمار "Arktika-M" من قمرين صناعيين فقط، ولكن في العام الماضي تقرر تحديث المجموعة لتتكون من أربعة أقمار صناعية.ويضيف قائلا إن مضاعفة عدد أقمار المجموعة، تسمح بتخفيض وتيرة مسح منطقة القطب الشمالي إلى النصف للتنبؤ بالطقس بدقة ورصد الأخطار الطبيعية وحالات الطوارئ في المنطقة.وتجدر الإشارة، إلى أن أول قمر من مجموعة "Arktika-M" أطلق عام 2021 ومن المقرر إطلاق القمر الثاني الذي يخضع للاختبارات الأرضية حاليا في هذا العام.