يطورون العلماء الروس روبوتات فريدة للعناية بصحة رواد الفضاء

ذكرت وسائل إعلام روسية أن العلماء الروس يعملون على تطوير روبوتات خاصة يمكنها تدليك أجسام رواد الفضاء أثناء مهماتهم خارج الأرض.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في معهد الهندسة الميكانيكية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم بدأوا باختبار نموذج لروبوت جديد يمكنه تدليك جسد رائد الفضاء في ظل ظروف انعدام الجاذبية.
وجاء في بيان صادر عن المعهد المذكور: "من المعروف أنه في ظل ظروف انعدام الجاذبية لا يمكن أجراء عملية تدليك لجسم رائد فضاء دون أن يساهم في هذه العملية رائد ثان، وهذا الأمر يمكن أن يلهي الرواد عن مهماتهم التي يقومون بها في المحطة الفضائية الدولية، لذا قمنا بتطوير نموذج لروبوت فريد يمكنه القيام بعمليات تدليك لمناطق معينة في الجسم، ويعمل في الفضاء".
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