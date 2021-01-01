يطورون العلماء الروس روبوتات فريدة للعناية بصحة رواد الفضاء

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ذكرت وسائل إعلام روسية أن العلماء الروس يعملون على تطوير روبوتات خاصة يمكنها تدليك أجسام رواد الفضاء أثناء مهماتهم خارج الأرض.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في معهد الهندسة الميكانيكية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم بدأوا باختبار نموذج لروبوت جديد يمكنه تدليك جسد رائد الفضاء في ظل ظروف انعدام الجاذبية.

وجاء في بيان صادر عن المعهد المذكور: "من المعروف أنه في ظل ظروف انعدام الجاذبية لا يمكن أجراء عملية تدليك لجسم رائد فضاء دون أن يساهم في هذه العملية رائد ثان، وهذا الأمر يمكن أن يلهي الرواد عن مهماتهم التي يقومون بها في المحطة الفضائية الدولية، لذا قمنا بتطوير نموذج لروبوت فريد يمكنه القيام بعمليات تدليك لمناطق معينة في الجسم، ويعمل في الفضاء".

وأضاف البيان "ميزة الجهاز الجديد هو أنه يثبت على جسد رائد الفضاء، ويعمل بوضعيات مختلفة لتدليك أجزاء معينة من الجسم، وهو ليس ثقيلا أو كبير الحجم، كما لا يتطلب عمله كميات كبيرة من الطاقة، وقبل أن يبدأ الجهاز بعمله تدخل إليه بيانات القسم المراد تدليكه من الجسم، ويبدأ الجهاز بعمله دون أن يعيق رائد الفضاء في عمله".

والمميز في الروبوت الجديد تبعا لمطوريه أيضا إمكانية التحكم به عن بعد عبر الإنترنت، كما أنّه مجهّز بتقنيات إلكترونية ذكية يمكنها التعرف على الجروح أوالندب في الجسم كي لا يتم تعريضها للأذى في أثناء التدليك.

المصدر: روسيا اليوم

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