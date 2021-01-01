تعزز جوجل مستوى الأمان بـ«الوضع الخفي» على متصفحات الانترنت

عززت شركة جوجل الأمريكية، مستوى الأمان بشكل أكبر على اجهزة الأندرويد من خلال ميزة جديدة سهلة الاستخدام.
ووفقا لموقع ذا صن ، يوجد علامات تبويب للتصفح المتخفي على متصفح كروم Chrome ، فهو وسيلة لتصفح الإنترنت دون تخزين السجل أو أي بيانات قياسية أخرى حول ما كنت تبحث عنه بخلاف علامة التبويب العادية.
قررت جوجل اتخاذ خطوة لزيادة الأمان بالوضع الخفي ، مما يسمح للمستخدمين ترك علامات تبويب التصفح المتخفي مفتوحًا وعند الرجوع إليه مرة أخرى ، فلن يتمكن أي شخص آخر من إلقاء نظرة اليه".
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