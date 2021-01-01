تعزز جوجل مستوى الأمان بـ«الوضع الخفي» على متصفحات الانترنت

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عززت شركة جوجل الأمريكية، مستوى الأمان بشكل أكبر على اجهزة الأندرويد من خلال ميزة جديدة سهلة الاستخدام.



ووفقا لموقع ذا صن ، يوجد علامات تبويب للتصفح المتخفي على متصفح كروم Chrome ، فهو وسيلة لتصفح الإنترنت دون تخزين السجل أو أي بيانات قياسية أخرى حول ما كنت تبحث عنه بخلاف علامة التبويب العادية.



قررت جوجل اتخاذ خطوة لزيادة الأمان بالوضع الخفي ، مما يسمح للمستخدمين ترك علامات تبويب التصفح المتخفي مفتوحًا وعند الرجوع إليه مرة أخرى ، فلن يتمكن أي شخص آخر من إلقاء نظرة اليه".

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قال عملاق التكنولوجيا إنه متاح لجميع مستخدمي Chrome على أندرويد و iOS .- كيفية قفل علامات تبويب التصفح المتخفي في Chromeلتشغيل قفل التصفح المتخفي على Chrome ، ما عليك سوى فتح التطبيق.توجه إلى الإعدادات وابحث عن الخصوصية والأمان.من المفترض أن ترى خيارًا يسمى قفل علامات تبويب التصفح المتخفي عند إغلاق Chome.قم بتبديل ذلك إلى تشغيل.الآن عندما تفتح علامة تبويب التصفح المتخفي على Chrome وتتركها ، لا يمكن لأي شخص آخر إلقاء نظرة.