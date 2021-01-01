تعزز جوجل مستوى الأمان بـ«الوضع الخفي» على متصفحات الانترنت

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تعزز جوجل مستوى الأمان بـ«الوضع الخفي» على متصفحات الانترنت

صورة الخبر: جوجل
جوجل

عززت شركة جوجل الأمريكية، مستوى الأمان بشكل أكبر على اجهزة الأندرويد من خلال ميزة جديدة سهلة الاستخدام.

ووفقا لموقع ذا صن ، يوجد علامات تبويب للتصفح المتخفي على متصفح كروم Chrome ، فهو وسيلة لتصفح الإنترنت دون تخزين السجل أو أي بيانات قياسية أخرى حول ما كنت تبحث عنه بخلاف علامة التبويب العادية.

قررت جوجل اتخاذ خطوة لزيادة الأمان بالوضع الخفي ، مما يسمح للمستخدمين ترك علامات تبويب التصفح المتخفي مفتوحًا وعند الرجوع إليه مرة أخرى ، فلن يتمكن أي شخص آخر من إلقاء نظرة اليه".

قال عملاق التكنولوجيا إنه متاح لجميع مستخدمي Chrome على أندرويد و iOS .

- كيفية قفل علامات تبويب التصفح المتخفي في Chrome

لتشغيل قفل التصفح المتخفي على Chrome ، ما عليك سوى فتح التطبيق.

توجه إلى الإعدادات وابحث عن الخصوصية والأمان.
من المفترض أن ترى خيارًا يسمى قفل علامات تبويب التصفح المتخفي عند إغلاق Chome.

قم بتبديل ذلك إلى تشغيل.

الآن عندما تفتح علامة تبويب التصفح المتخفي على Chrome وتتركها ، لا يمكن لأي شخص آخر إلقاء نظرة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعزز جوجل مستوى الأمان بـ«الوضع الخفي» على متصفحات الانترنت

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59396

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager