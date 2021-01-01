شرح كيفية معرفة استهلاك باقة النت وي؟

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كيفية معرفة استهلاك باقة النت وي؟ يساعدك معرفة استهلاك باقة النت وي على تحديد ما إذا كانت الباقة المفعلة مناسبة لك أم أنه يجب الاشتراك في باقة أعلى في المرة القادمة، كما تساعدك على ترشيد استهلاكك للإنترنت بشكل فعّال، وذلك سواء كان إنترنت الهاتف أو الإنترنت المنزلي؛ لذا ندعوك إلى معرفة طرائق معرفة الاستهلاك من خلال هذا المقال.



كيفية معرفة استهلاك باقة النت وي على الهاتف؟

يمكنك معرفة استهلاك باقة الإنترنت من خط وي بأكثر من طريقة، والتي سنختص بعرضها في التالي:



كود معرفة استهلاك باقة النت وي

من أولى الطرائق السهلة التي يمكنك استخدامها للاطلاع على استهلاكك من الإنترنت هي طلب الأكواد المخصصة لذلك، فإما أن تتصل على #414* (نجمة 414 شباك) أو #5*600* (نجمة 600 نجمة 5 شباك)، وستصلك رسالة نصية بالتفاصيل.

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كيفية معرفة استهلاك باقة النت وي من خلال خدمة العملاءيمكن لممثلي خدمة عملاء الشركة مساعدتك على معرفة قيمة استهلاكك من خلال التواصل معهم، وهذا يكون عن طريق مراسلتهم برسائل شات عبر موقع tedata، أو من خلال التواصل عبر إيميل الشركة، ولكن هذا الأخير يستغرق وقتًا أطول للرد على الرسائل، كما توفر الشركة بعض الأرقام التي من خلالها يمكنك التواصل مباشرة مع خدمة العملاء، فاتصل على 111 عبر التليفون الأرضي أو على الرقم 01555000111 عبر الهاتف المحمول، ويُفضل أن تتواصل من خلال خط هاتفك الذي تريد معرفة استهلاك الإنترنت عليه لتوفير الوقت والجهد.كيفية معرفة استهلاك باقة النت وي عن طريق التطبيقمن أسهل الطرائق التي يمكنك من خلالها معرفة استهلاك الإنترنت بشكل مباشر وبسرعة هي تحميل تطبيق ماي وي من متجر بلاي أو آبل ستور، ثم تسجيل الدخول على حسابك أو إنشاء حساب جديد إن لم يكن لديك، ومن ثم يمكنك معرفة عدد الميجات أو الجيجات المتبقية من إحدى الخيارات التي ستظهر لك بعد التسجيل.كيفية معرفة استهلاك باقة النت المنزلي من وي؟هناك ثلاث طرائق لتتعرف من خلالهن على الجيجات المتبقية من الإنترنت المنزلي، وهي ما سنعرضها في الآتي:معرفة استهلاك باقة النت المنزلي من وي عن طريق التطبيقحمّل تطبيق ماي وي على هاتفك الأيفون أو الأندرويد، ثم سجّل الدخول إلى حسابك أو قم بإنشاء حساب جديد، وسيظهر لك في النافذة الرئيسة تفاصيل الاستهلاك والمتبقي من باقة الإنترنت.معرفة استهلاك باقة النت المنزلي من وي عن طريق الموقع الإلكترونيلكي تستخدم هذه الطريقة يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة وي وتسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية:ادخل إلى الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط «اضغط هنا».https://my.te.eg/user/loginاضغط على زر التسجيل، ثم أدخل رقم التليفون الأرضي الخاص بك، والمشترك في خدمة الإنترنت المنزلي من خلاله.قم بتحديد نوع الخدمة بالضغط على خيار «إنترنت»، ثم اضغط علامة صح على مربع أنا لست برنامج روبوت.اضغط على أيقونة التالي ليتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك الخاص بالتعاقد تحوي رمز التسجيل.أدخل رمز التسجيل في المكان المخصص له، وأدخل كلمة مرور لتسجل الدخول بها مرة أخرى، وأعد كتابتها للتأكيد.أشر على مربع «أوافق على الشروط والأحكام»، واضغط على أيقونة تسجيل».ستظهر لك صفحة حسابك موضح فيها اسم الحساب ورقم الهاتف الأرضي وعدد الجيجات المستخدمة والمتبقية عند النزول إلى أسفل الصفحة.معرفة استهلاك باقة النت المنزلي من وي من خلال التواصل مع خدمة العملاءاتصل على رقم 111 من التليفون الأرضي لتتعرف على الجيجات المتبقية والمستهلكة من الإنترنت المنزلي.كيفية تجديد باقة نت الموبايل من وي قبل موعدها؟في حال أردت تجديد باقة الإنترنت من شريحة وي قبل حلول موعدها اشحن رصيد بقيمة الباقة المراد الاشتراك بها، ثم اتصل على كود #2*999* (نجمة 999 نجمة 2 شباك) للتجديد.كيفية تجديد باقة النت الأرضي من وي قبل موعدها؟إذا شعرت ببطء سرعة الإنترنت وتأكدت من أنك قد استهلكت جيجات الباقة كليًّا بالطرائق التي عرضناها أعلاه، يمكنك تجديد الباقة قبل موعدها من خلال دفع فاتورة النت المنزلي، ثم الاتصال على 111 أو 19777 عبر الهاتف المحمول لتأكيد العملية.قدمنا لك طرائق معرفة استهلاك باقة النت وي سواء كانت باقة على هاتفك المحمول أو باقة إنترنت منزلي، كما عرضنا طريقة تجديد الباقة قبل موعدها إذا نفدت في الحالتين أيضًا.