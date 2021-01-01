4 فئات من كيا سبورتاج تتخطى المليون جنيه



كيا سبورتاج كيا سبورتاج

باعتبارها وكيلا لسيارات كيا في مصر، قدمت الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات EIT خلال الفترة الماضية موديل 2023 من سيارتها كيا سبورتاج، وذلك مع تقديم زيادة سعرية رسمية على هذا الموديل، وبذلك أصبح السعر الرسمي للسيارة موديل 2023 كالتالي:



- فئة LX بسعر رسمي 989 ألف و900 جنيه (بعد زيادة 200 ألف جنيه).



- فئة EX بسعر رسمي مليون و79 ألف و900 جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).

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- فئة Highline بسعر مليون و179 ألف و900 جنيه (بعد زيادة 250 ألف جنيه).- فئة Topline بسعر مليون و279 ألف و900 جنيه (بعد زيادة 270 ألف جنيه).- فئة GT بسعر مليون و349 ألف و900 جنيه (بعد زيادة 280 ألف جنيه).جدير بالذكر أن سبورتاج 2023 يتم طرحها محليا بمحرك واحد فقط مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 180 حصان و265 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات من فئة DCT ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى LX:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- كاميرا خلفية.- تكييف هواء يدوي.- فتحات تكييف خلفية.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- - سنسور إضاءة.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- زجاج داكن.- مكابح يد كهربائية.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.فئة ثانية EX:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- وسائد هوائية جانبية وستائرية.- مصابيح ضبابية أمامية.- سنسور مطر.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- ناقل حركة مغطى بالجلد.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح (بالبصمة).- منافذ يو اس بي خلفية.- زر لتشغيل وإيقاف المحرك.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.فئة ثالثة Highline:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- سنسور أمامي.- تحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة.- فتحة سقف بانوراميه.- فرش داخلي من القماش والجلد.- شاشة 12.3 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاحن لاسلكي للهواتف الحديثة.فئة رابعة Topline:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- مصابيح خلفية LED.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة لللعدادات التقليدية بالسيارة.- مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا.- مقاعد أمامية وخلفية بخاصية التدفئة.- مقاعد أمامية بخاصية التهوية.فئة خامسة GT:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- عجلة قيادة رياضية.- مقاعد رياضية من الجلد.- شبكة أمامية ومصد أمامي رياضي.. دواسات وقود ومكابح رياضية من الألومنيوم.