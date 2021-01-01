سياره لينك اند كو 05 2023: كروس أوفر كوبيه راقية حتى إذا اخترت الفئة القياسية

لينك اند كو 05
شركة لينك اند كو وصلت إلى السعودية من خلال شركة الجبر، وتطرح أسطول السيارات التي تحمل علامتها لسنة الموديل 2023، منه الكروس أوفر كوبيه 05 التي نتعرف عليها بالتفاصيل في السطور التالية بعد مقدمة عن العلامة.
من هي علامة لينك & كو؟
لينك اند كو هي شركة تتبع مجموعة جيلي، تستهدف قطاع السيارات بين سيارات جيلي وسيارات فولفو التابعة أيضا لمجموعة جيلي، وبالتالي ينطبع على سيارات لينك اند كو بعض الرقي، وتجلب الكثير من تكنولوجيا السلامة الموجودة في سيارات فولفو. ومن ناحية التصنيع فهي سيارات صينية، لكن الشركة تمتلك مكاتب تصميم وتطوير في السويد حيث يبدأ العمل من هناك على نماذج السيارات.
في نوفمبر 2022، أعلنت الشركة لينك اند كو الشراكة مع الجبر التجارية لدخول المملكة العربية السعودية بشكل رسمي، ومن أول السيارات التي توفرها 01 و 05، وهي سيارات كروس أوفر تتبع الفئة “المدمجة”.
تصميم لينك اند كو 05 2023
وجه سيارة لينك اند كو يعد فريدا ويميل إلى تجسيد الأناقة أكثر من الجرأة، حيث انفصلت المصابيح الرئيسية عن الشبك بشكله المستطيلي الممتد بعرض السيارة، ويميز السيارة خط السقف المنحدر بشدة للخلف تطبيقا لأسلوب “الكوبيه” ويتماشى مع خط السقف إطار النوافذ الجانبية العلوي من الكروم حيث ينتهي إلى الخلفية مع إضافات على شكل أجنحة من الجانب تُسمى “أجنحة الشفق القطبي”. فيما تُسمى المصابيح الخلفية بتصميمها الأفقي الثنائي المميز “مكعب الطاقة”. وتأتي السيارة بطول 4,592 مم وقاعدة عجلات بطول 2,734 مم.
في الداخل تحصل على شاشة معلومات وترفيه كبيرة منخفضة قريبة من السائق، وتجد تصميم مميز للكونسول مع مقبض ناقل حركة بتصميم يجمع بين الزوايا الدائرية والمكعب، في حين لم يحافظ التصميم على شكل هندسي معين، فتجد التباين في تصميم الشاشات والأزرار، لكنك بلا شك تستشعر جانب الرقي في الداخل من جلود نابا في فئة فل كامل والمقاعد الرياضية الموجودة بشكل أساسي.
تتميز الداخلية بتكنولوجيا راقية مع شاشات عالية الجودة رقمية بالكامل للمعلومات والترفيه وشاشة السائق. وتعتمد شاشة المعلومات والترفيه على معالج سنابدراجون من كوالكوم، وتأتي بدقة 1920*1080 بكسل وبطبقة مقاومة لآثار بصمات الأصابع.
ويضم نظام الإضاءة المحيطية المكون من أكثر من 20 مصباحًا أكثر من 16 مليون لونًا، ويتميز بتأثيرات ضوئية مستوحاة من الماء المتدفق. والمثير للإعجاب أيضا هو تنظيم إدارة المساحة الداخلية لتحصل على مساحة جيدة للقدم، حيث تقول الشركة أن 05 الأفضل في فئتها بحجم الجسم وقاعدة العجلات الأطول.
المحرك والأداء
تستمد لينك اند كو 05 قوتها من محرك 4 سلندرسعة 2.0 لتر بنزين تيربو مقترن بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام دفع كلي، بقوة 254 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وعزم دوران 350 نيوتن متر من 1,800 إلى 4,800 دورة في الدقيقة، فتصل سرعة قصوى 230 كم/ س. وتتمتع بكفاءة استهلاك وقود 14.2 كم/ لتر. وتشمل وضعيات القيادة الرياضي والاقتصادي والمريح والطرق الوعرة.
حصلت السيارة على تقييم أمان 5/5 نجوم من برنامج اختبار السلامة الصيني C-NCAP نظير البرنامج الأوروبي Euro N-CAP وتقول الشركة أنها تتمتع بأقصر مسافة كبح في فئتها من 100 – 0 كم/ س في 34 متر، ومن ثم تتفوق على سيارات فاخرة أيضا مثل بورش 911 ومرسيدس بنز GLC وبي ام دبليو X4. وتعتمد السيارة على نظام تعليق أمامي (ماكفيرسون مع عمود مثبت) وخلفي (متعدد الوصلات مع عمود مثبت) مستقلين، مما يمنحها تماسكًا أفضل في خط مستقيم وعند المنعطفات.
لينك اند كو 05 ستاندرد
مصابيح أمامية LED كاملة (ضوء عالي ومنخفض)
إضاءة النهارية (الشفق القطبي)
التعديل التلقائي للأضواء الأمامية
ميزة تأخير الضوء الأمامي بعد غلق السيارة
مصابيح خلفية LED (مكعب الطاقة)
كشاف ضباب أمامي مزودة بضوء انعطاف
كشاف ضباب خلفي LED
زجاج باب أمامي عازل للصوت
ممسحة السيارة بمستشعر المطر
مرآة الرؤية الخارجية بضبط وطي كهربائي ومدفأة
باب خلفي كهربائي
طبقة لامعة لأنبوب العادم
نظام الدخول بدون مفتاح وزر تشغيل المحرك
مقود بتعديل يدوي في 4 اتجاهات
المقود مغلف بالجلد متعدد الوظائف
إضاءة LED محيطية
مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم
تنقية هواء المقصورة النشط
مراقبة جودة هواء المقصورة PM2.5
نظام جودة الهواء AQS
فتحة تهوية خلفية
تبريد صندوق القفازات
مقاعد رياضية
مقعد السائق بتعديل كهربائي في 8 اتجاهات
مقعد الراكب الأمامي بتعديل يدوي في 6 اتجاهات
تدفئة المقاعد الأمامية
فرش المقاعد جلد
المرآة الداخلية ذاتية التعتيم
شاشة السائق رقمية بالكامل 12.3 بوصة
شاشة المعلومات والترفيه 12.8 بوصة
تكامل مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو
نظام الصوت من 9 سماعات
لوحة شاحن لا سلكي
6 وسائد هوائية
مثبت مقعد الطفل ISOFIX
فرامل مانعة للانغلاق
نظام الثبات الإلكتروني
الحماية من الانقلاب ARP
التحكم في الصعود والنزول على المرتفعات
مراقبة ضغط الهواء في الإطارات
التوجيه الديناميكي لعزم الدوران DTV
مثبت السرعة المتكيف
مساعد الطرق السريعة
التحذير من فتح الباب
تحذير التصادم الأمامي
فرملة طوارئ ذاتية
التحكم النشط في الشعاع المرتفع والمنخفض
التعرف على إشارات المرور
تنبيه السائق
مساعد البقاء في المسار
تحذير مغادرة المسار
مساعد البقاء في المسار في حالات الطوارئ
مراقبة المنطقة العمياء
تحذير إغلاق السيارة
مراقبة حركة المرور الخلفية عند الرجوع
كاميرا 360 درجة
حساسات الركن الخلفية
إبلاغ عن سرقة السيارة وتتبعها
ترقيات لينك اند كو 05 فل كامل
فتحة سقف بانورامية
ذاكرة المرايا الخارجية
ضوء محيطي ترحيبي بالمرايا
تباين الطلاء بين الجسم والسقف
المقود مغلف بجلد نابا
المقاعد بفرش جلد نابا ونوباك
مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا في 12 اتجاه مع ذاكرة حفظ الوضعية
مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائيا في 8 اتجاهات
مقعد السائق بخاصية التبريد
نظام الصوت من انفينيتي مع 10 سماعات
حساسات ركن أمامية ونظام الركن التلقائي مع وظيفة الخروج
لينك اند كو 05, المربع نت
سعر لينك اند كو 05
تتوفر لينك اند كو 05 في السعودية من خلال شركة الجبر التجارية بالأسعار التالية شاملة ضريبة القيمة المضافة:
هايبر بلس بسعر 153,640 ريال
هايبر هالو بسعر 162,495 ريال
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