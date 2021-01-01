سياره لينك اند كو 05 2023: كروس أوفر كوبيه راقية حتى إذا اخترت الفئة القياسية



لينك اند كو 05 لينك اند كو 05

شركة لينك اند كو وصلت إلى السعودية من خلال شركة الجبر، وتطرح أسطول السيارات التي تحمل علامتها لسنة الموديل 2023، منه الكروس أوفر كوبيه 05 التي نتعرف عليها بالتفاصيل في السطور التالية بعد مقدمة عن العلامة.



من هي علامة لينك & كو؟

لينك اند كو هي شركة تتبع مجموعة جيلي، تستهدف قطاع السيارات بين سيارات جيلي وسيارات فولفو التابعة أيضا لمجموعة جيلي، وبالتالي ينطبع على سيارات لينك اند كو بعض الرقي، وتجلب الكثير من تكنولوجيا السلامة الموجودة في سيارات فولفو. ومن ناحية التصنيع فهي سيارات صينية، لكن الشركة تمتلك مكاتب تصميم وتطوير في السويد حيث يبدأ العمل من هناك على نماذج السيارات.



في نوفمبر 2022، أعلنت الشركة لينك اند كو الشراكة مع الجبر التجارية لدخول المملكة العربية السعودية بشكل رسمي، ومن أول السيارات التي توفرها 01 و 05، وهي سيارات كروس أوفر تتبع الفئة “المدمجة”.

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تصميم لينك اند كو 05 2023وجه سيارة لينك اند كو يعد فريدا ويميل إلى تجسيد الأناقة أكثر من الجرأة، حيث انفصلت المصابيح الرئيسية عن الشبك بشكله المستطيلي الممتد بعرض السيارة، ويميز السيارة خط السقف المنحدر بشدة للخلف تطبيقا لأسلوب “الكوبيه” ويتماشى مع خط السقف إطار النوافذ الجانبية العلوي من الكروم حيث ينتهي إلى الخلفية مع إضافات على شكل أجنحة من الجانب تُسمى “أجنحة الشفق القطبي”. فيما تُسمى المصابيح الخلفية بتصميمها الأفقي الثنائي المميز “مكعب الطاقة”. وتأتي السيارة بطول 4,592 مم وقاعدة عجلات بطول 2,734 مم.في الداخل تحصل على شاشة معلومات وترفيه كبيرة منخفضة قريبة من السائق، وتجد تصميم مميز للكونسول مع مقبض ناقل حركة بتصميم يجمع بين الزوايا الدائرية والمكعب، في حين لم يحافظ التصميم على شكل هندسي معين، فتجد التباين في تصميم الشاشات والأزرار، لكنك بلا شك تستشعر جانب الرقي في الداخل من جلود نابا في فئة فل كامل والمقاعد الرياضية الموجودة بشكل أساسي.تتميز الداخلية بتكنولوجيا راقية مع شاشات عالية الجودة رقمية بالكامل للمعلومات والترفيه وشاشة السائق. وتعتمد شاشة المعلومات والترفيه على معالج سنابدراجون من كوالكوم، وتأتي بدقة 1920*1080 بكسل وبطبقة مقاومة لآثار بصمات الأصابع.ويضم نظام الإضاءة المحيطية المكون من أكثر من 20 مصباحًا أكثر من 16 مليون لونًا، ويتميز بتأثيرات ضوئية مستوحاة من الماء المتدفق. والمثير للإعجاب أيضا هو تنظيم إدارة المساحة الداخلية لتحصل على مساحة جيدة للقدم، حيث تقول الشركة أن 05 الأفضل في فئتها بحجم الجسم وقاعدة العجلات الأطول.المحرك والأداءتستمد لينك اند كو 05 قوتها من محرك 4 سلندرسعة 2.0 لتر بنزين تيربو مقترن بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام دفع كلي، بقوة 254 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وعزم دوران 350 نيوتن متر من 1,800 إلى 4,800 دورة في الدقيقة، فتصل سرعة قصوى 230 كم/ س. وتتمتع بكفاءة استهلاك وقود 14.2 كم/ لتر. وتشمل وضعيات القيادة الرياضي والاقتصادي والمريح والطرق الوعرة.حصلت السيارة على تقييم أمان 5/5 نجوم من برنامج اختبار السلامة الصيني C-NCAP نظير البرنامج الأوروبي Euro N-CAP وتقول الشركة أنها تتمتع بأقصر مسافة كبح في فئتها من 100 – 0 كم/ س في 34 متر، ومن ثم تتفوق على سيارات فاخرة أيضا مثل بورش 911 ومرسيدس بنز GLC وبي ام دبليو X4. وتعتمد السيارة على نظام تعليق أمامي (ماكفيرسون مع عمود مثبت) وخلفي (متعدد الوصلات مع عمود مثبت) مستقلين، مما يمنحها تماسكًا أفضل في خط مستقيم وعند المنعطفات.لينك اند كو 05 ستاندردمصابيح أمامية LED كاملة (ضوء عالي ومنخفض)إضاءة النهارية (الشفق القطبي)التعديل التلقائي للأضواء الأماميةميزة تأخير الضوء الأمامي بعد غلق السيارةمصابيح خلفية LED (مكعب الطاقة)كشاف ضباب أمامي مزودة بضوء انعطافكشاف ضباب خلفي LEDزجاج باب أمامي عازل للصوتممسحة السيارة بمستشعر المطرمرآة الرؤية الخارجية بضبط وطي كهربائي ومدفأةباب خلفي كهربائيطبقة لامعة لأنبوب العادمنظام الدخول بدون مفتاح وزر تشغيل المحركمقود بتعديل يدوي في 4 اتجاهاتالمقود مغلف بالجلد متعدد الوظائفإضاءة LED محيطيةمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكمتنقية هواء المقصورة النشطمراقبة جودة هواء المقصورة PM2.5نظام جودة الهواء AQSفتحة تهوية خلفيةتبريد صندوق القفازاتمقاعد رياضيةمقعد السائق بتعديل كهربائي في 8 اتجاهاتمقعد الراكب الأمامي بتعديل يدوي في 6 اتجاهاتتدفئة المقاعد الأماميةفرش المقاعد جلدالمرآة الداخلية ذاتية التعتيمشاشة السائق رقمية بالكامل 12.3 بوصةشاشة المعلومات والترفيه 12.8 بوصةتكامل مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتونظام الصوت من 9 سماعاتلوحة شاحن لا سلكي6 وسائد هوائيةمثبت مقعد الطفل ISOFIXفرامل مانعة للانغلاقنظام الثبات الإلكترونيالحماية من الانقلاب ARPالتحكم في الصعود والنزول على المرتفعاتمراقبة ضغط الهواء في الإطاراتالتوجيه الديناميكي لعزم الدوران DTVمثبت السرعة المتكيفمساعد الطرق السريعةالتحذير من فتح البابتحذير التصادم الأماميفرملة طوارئ ذاتيةالتحكم النشط في الشعاع المرتفع والمنخفضالتعرف على إشارات المرورتنبيه السائقمساعد البقاء في المسارتحذير مغادرة المسارمساعد البقاء في المسار في حالات الطوارئمراقبة المنطقة العمياءتحذير إغلاق السيارةمراقبة حركة المرور الخلفية عند الرجوعكاميرا 360 درجةحساسات الركن الخلفيةإبلاغ عن سرقة السيارة وتتبعهاترقيات لينك اند كو 05 فل كاملفتحة سقف بانوراميةذاكرة المرايا الخارجيةضوء محيطي ترحيبي بالمراياتباين الطلاء بين الجسم والسقفالمقود مغلف بجلد ناباالمقاعد بفرش جلد نابا ونوباكمقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا في 12 اتجاه مع ذاكرة حفظ الوضعيةمقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائيا في 8 اتجاهاتمقعد السائق بخاصية التبريدنظام الصوت من انفينيتي مع 10 سماعاتحساسات ركن أمامية ونظام الركن التلقائي مع وظيفة الخروجلينك اند كو 05, المربع نتسعر لينك اند كو 05تتوفر لينك اند كو 05 في السعودية من خلال شركة الجبر التجارية بالأسعار التالية شاملة ضريبة القيمة المضافة:هايبر بلس بسعر 153,640 ريالهايبر هالو بسعر 162,495 ريال