ستنتج أودي سيارة منافسة لمرسيدس G-Class

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أودي

بحسب تقرير جديد، يبدو أو أودي ستطلق سيارة 4×4 جديدة لمنافسة نظيرتها من مرسيدس G-Class ولاندروفر ديفيندر.

يقول التقرير أن المسؤولين في الشركة على وشك منح الضوء الأخضر لإنتاج السيارة، والتي ستستخدم قاعدة عجلات أودي وبورش المشتركة PPE ومحركات عالية الأداء وأنظمة قيادة وتعليق صلبة من أجل مهمات السيارة على الطرق الوعرة.

جدير بالذكر أن السيارة هذه لا علاقة لها بسيارة أودي أكتفسفير الاختبارية الأخيرة، وأيضاً ستكون مستقلة تقنياً عن سيارات مجموعة فولكس واجن.

المصدر: سعودى شفت

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