ستنتج نيسان بيك أب كهربائية كبديل عن فرونتير



نيسان نيسان

من المحتمل أن بيك أب نيسان تايتان تعيش آخر أيامها حيث بدأت الإشاعات بالحديث عن خليفة كهربائية لها.



بحسب تقرير حديث فإن سيارة نيسان الاختبارية Surf-Out قد تكون مؤشر جيد عن سيارة البيك أب الكهربائية المستقبلية، ونقل عن تايلر سليد، رئيس المجلس الاستشاري لوكلاء نيسان قوله أن الوكلاء يطلبون سيارة بيك أب كهربائية متوسطة الحجم بالكامل.



قال سليد “كانت فرونتير جزءًا من علامة نيسان التجارية لعقود. من المنطقي إحضار نسخة كهربائية” وأضاف “عادة ما تقدم سيارة البيك أب كفاءة طاقة أقل، لكن جعلها كهربائية سيقلل من تكاليف التشغيل”.