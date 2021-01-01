Vision 357 الاختبارية تعيد تفسير 356 الكلاسيكية



بورش Vision 357 بورش Vision 357

بعد ما يقرب من 75 عامًا من أول سيارة بورش 356 مكشوفة، تحتفل الشركة بهذه المناسبة بواسطة سيارة اختبارية تحمل اسم Vision 357.



تأتي بورش Visioin 357 الاختبارية لتقدم تفسير حديث وأنيق لسيارة 356 الكلاسيكية، تحمل السيارة قاعدة عجلات شقيقتها 718 كايمن GT4 RS، وتتميز بتصميم خارجي كلاسيكي للغاية. وصف مايكل ماو، نائب رئيس تصاميم بورش “لقد أنشأنا هدية خاصة جدًا في شكل بورش Vions 357 واحدة تستخدم 356 كأساس للتأكيد على أهمية الحمض النووي لتصميمنا”.



بالعودة لتاريخ الشركة، كان لبورش 356 دور مفصلي في نجاح الشركة التي باعت منها 78,000 نسخة وصولاً لعام 1965، وبعد سنوات طويلة، لاتزال السيارة على بساطتها تلهم تصاميم الشركة الحديثة.