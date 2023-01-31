أسعار الذهب في مصر اليوم 31-1-2023.. عيار 21 يخسر 30 جنيها



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهد سعر أوقية الذهب هبوطا في تعاملات بورصة المعادن الدولية ثاني أيام تداولات الأسبوع، لينعكس ذلك على أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023 في مطلع تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات لليوم الثالث على التوالي ليواصل المعدن الأصفر خسائره الأكبر خلال يناير الجاري.



وقال مصدر مسئول في شعبة الذهب، إن الملاذ الآمن واصل خسائره اليوم ليفقد 30 جنيهًا من قيمته، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1710 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس البالغة 1740 جنيها، غير متضمنة المصنعية.



وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023..

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