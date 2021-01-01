واتساب.. خطوات الإبلاغ عن حساب غير لائق



واتساب واتساب

تطبيق واتساب، يواجه الكثير من مستخدمى تطبيق التراسل الشهير واتساب وجود بعض من جهات الاتصال التى تراسلهم وتشكل إزعاجا لهم أو ترسل محتوى غير لائق خاصة إذا كانوا غير مسجلين بجهات الاتصال حيث يرغبون فى التخلص منهم والإبلاغ عنهم ولذلك نقدم خلال السطور التالية نستعرض كيفية الإبلاغ عن جهة اتصال في تطبيق واتساب.



الإبلاغ عن جهه اتصال فى تطبيق واتساب

- فى حالة الإبلاغ عن جهة اتصال فى تطبيق واتساب يتم فتح الدردشة مع المستخدم المرغوب في الإبلاغ عنه والضغط على خيارات إضافية ثم المزيد ثم إبلاغ وتحدِّيد المربع الخاص حظر المستخدم وحذف الرسائل من الدردشة والضغط على إبلاغ.



- سوف تتلقى واتساب أحدث خمس رسائل واردة من المستخدم أو المجموعة التي تم الإبلاغ عنها، ولن يُخطَروا بذلك.

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- تحصل واتساب أيضًا على مُعرِّف المجموعة أو المستخدم الذي تم الإبلاغ عنه، وعلى معلومات حول وقت إرسال الرسالة، ونوع الرسالة المُرسلة (صورة أو فيديو أو نص، وما إلى ذلك).- يمكن أيضًا اختيار الإبلاغ عن حساب بالضغط مطولًا على رسالة واحدة والضغط مطولًا على رسالة فردية والضغط على قائمة التجاوز حيث سيظهر خيار الإبلاغ عن جهة الاتصال مع إشعار التأكيد وخيار الحظر.الإبلاغ عن صورة للعرض مرة واحدة- فى حالة الإبلاغ عن صورة أو فيديو للعرض مرة واحدة يتم فتح الصورة أو الفيديو المُعدّ للعرض مرة واحدة والضغط على خيارات إضافية ثم الإبلاغ عن جهة اتصال.و واتساب هو برنامج أمريكي مجاني، وخدمة الرسائل المركزية عبر الأنظمة الأساسية وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المملوكة لشركة ميتا تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية، إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى ويعمل تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب طالما أن الجهاز المحمول للمستخدم يظل متصلًا بالإنترنت أثناء استخدام تطبيق سطح المكتب تتطلب الخدمة من المستخدمين توفير رقم هاتف خلوي قياسي للتسجيل في الخدمة.في يناير 2018، أصدر واتساب تطبيق أعمال مستقل يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، يسمى تطبيق واتساب بيزنس، للسماح للشركات بالتواصل مع العملاء الذين يستخدمون عميل تطبيق واتساب القياسي.نقدم لكم تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.