توقف الولايات المتحدة منح تراخيص تصدير لشركة هواوي الصينية

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، توقف عن منح تراخيص للشركات الأمريكية لتصدير بعض العناصر إلى شركة (هواوي) الصينية، بحسب ما نقلته "رويترز".



تعرضت شركة (هواوي) لقيود على الصادرات الأمريكية بشأن عناصر (5G) وتقنيات أخرى لعدة سنوات، لكن حصلت بعض الشركات الأمريكية على تراخيص من المسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية لبيع سلع وتقنيات معينة للشركة الصينية.



وتلقت شركة Qualcomm Inc في عام 2020 تصريحًا لبيع رقائق الهاتف الذكي من الجيل الرابع (4G) إلى شركة هواوي الصينية.

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وذكر أحد الأشخاص المطلعين على الأمر، إن المسؤولين الأمريكيين يسعون لوضع سياسة رسمية جديدة ترفض شحن العناصر إلى هواوي، والتي ستشمل عناصر أقل من مستوى 5G، ومنها عناصر 4G و Wifi 6 و7 والذكاء الاصطناعي والحوسبة المرتفعة الأداء.يذكر أن المسؤولين الأمريكيين قد وضعوا شركة (هواوي) على قائمة سوداء للتجارة خلال عام 2019، مما يقيد معظم الموردين الأمريكيين من تسليم البضائع والتكنولوجيا إلى الشركة ما لم يتم حصولهم على تراخيص.وفي ديسمبر 2022، قالت شركة هواوي إن إجمالي إيراداتها بلغت 91.53 مليار دولار، بتراجع طفيف عن عام 2021، عندما تسببت العقوبات الأمريكية في هبوط مبيعاتها بنحو الثلث.