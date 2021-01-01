توقف الولايات المتحدة منح تراخيص تصدير لشركة هواوي الصينية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، توقف عن منح تراخيص للشركات الأمريكية لتصدير بعض العناصر إلى شركة (هواوي) الصينية، بحسب ما نقلته "رويترز".
تعرضت شركة (هواوي) لقيود على الصادرات الأمريكية بشأن عناصر (5G) وتقنيات أخرى لعدة سنوات، لكن حصلت بعض الشركات الأمريكية على تراخيص من المسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية لبيع سلع وتقنيات معينة للشركة الصينية.
وتلقت شركة Qualcomm Inc في عام 2020 تصريحًا لبيع رقائق الهاتف الذكي من الجيل الرابع (4G) إلى شركة هواوي الصينية.
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