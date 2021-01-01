ارتفاع أسعار «آبل ستور» في هذه الدول..منها مصر ..

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أعلنت شركة آبل الأمريكية، أنها ترفع أسعار متجر التطبيقات بسبب التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

ووفقا لموقع ذا صن ، تشهد المملكة المتحدة وكولومبيا ومصر والمجر ونيجيريا والنرويج وجنوب إفريقيا زيادة في أسعار التطبيقات .

كما ستشهد كولومبيا ومصر والمجر ونيجيريا والنرويج وجنوب إفريقيا زيادة، تم إخبار المطورين أنه سيبدأ من 13 فبراير.



تؤثر هذه الخطوة على التطبيقات وعمليات الشراء داخل المتجر ولكنها لا تؤثر على اشتراكات التجديد التلقائي.



وقالت شركة آبل: "نقوم بشكل دوري بتحديث الأسعار على App Store في مناطق معينة بناءً على التغييرات في الضرائب وأسعار صرف العملات الأجنبية".

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اضافت "يتم ذلك باستخدام معلومات سعر الصرف المتاحة للجمهور من موفري البيانات المالية للمساعدة في ضمان أن تظل أسعار التطبيقات وعمليات الشراء داخل المتجر متساوية عبر جميع واجهات المتاجر."وفي الوقت نفسه ، لن تتغير أسعار أيرلندا ولوكسمبورج وسنغافورة وزيمبابوي على الإطلاق في الوقت الحالي.يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة Apple عن تغيير كبير في كيفية تسعير مشتريات App Store العام الماضي.