ارتفاع أسعار «آبل ستور» في هذه الدول..منها مصر ..

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › ارتفاع أسعار «آبل ستور» في هذه الدول..منها مصر ..

صورة الخبر: آبل ستور
آبل ستور

أعلنت شركة آبل الأمريكية، أنها ترفع أسعار متجر التطبيقات بسبب التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
ووفقا لموقع ذا صن ، تشهد المملكة المتحدة وكولومبيا ومصر والمجر ونيجيريا والنرويج وجنوب إفريقيا زيادة في أسعار التطبيقات .
كما ستشهد كولومبيا ومصر والمجر ونيجيريا والنرويج وجنوب إفريقيا زيادة، تم إخبار المطورين أنه سيبدأ من 13 فبراير.

تؤثر هذه الخطوة على التطبيقات وعمليات الشراء داخل المتجر ولكنها لا تؤثر على اشتراكات التجديد التلقائي.

وقالت شركة آبل: "نقوم بشكل دوري بتحديث الأسعار على App Store في مناطق معينة بناءً على التغييرات في الضرائب وأسعار صرف العملات الأجنبية".

اضافت "يتم ذلك باستخدام معلومات سعر الصرف المتاحة للجمهور من موفري البيانات المالية للمساعدة في ضمان أن تظل أسعار التطبيقات وعمليات الشراء داخل المتجر متساوية عبر جميع واجهات المتاجر."

وفي الوقت نفسه ، لن تتغير أسعار أيرلندا ولوكسمبورج وسنغافورة وزيمبابوي على الإطلاق في الوقت الحالي.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة Apple عن تغيير كبير في كيفية تسعير مشتريات App Store العام الماضي.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ارتفاع أسعار «آبل ستور» في هذه الدول..منها مصر ..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71559

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager