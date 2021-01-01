انطلاق مهرجان «كالشوت» في كتالونيا..لعشاق التهام البصل..

آخر الأخباراخبار منوعة › انطلاق مهرجان «كالشوت» في كتالونيا..لعشاق التهام البصل..

صورة الخبر: المشاركون في المهرجان
المشاركون في المهرجان

أقامت مدينة فالس في منطقة كاتالونيا الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي مسابقة المهرجان الشعبي لبدء موسم أكل البصل الربيعي "كالشوت"، بمشاركة 37 متنافساً، الفائز بينهم هو من يأكل أكبر عدد من البصل خلال مدّة 45 دقيقة.

مهرجان "كالشوت"، تصدر المسابقة فيه أدريا واغازين، الفائز يوم الأحد كان Adrià Wegrzyn، الذي أكل 222 بصلة، يليه حلّ في الوصافة رمون كابليرو الذي التهم 215 بصلة، والفائز بالمركز الثالث جوردي أولر الذي التهم 175 بصلة، الذي أكل 375، بينما تم الإشادة بالمشاركين للعدد الذي تناولوه، كان الفائز هو الشخص الذي أكل أكبر وزن من البصل وليس أكبر عدد من البصل، وفق "يورونيوز".

الفائز Adrià Wegrzyn، مشارك منتظم وفاز بالفعل 14 مرة، هذا الطعام عبارة عن بصل مطول يؤكل عادة مطبوخًا على الشواية ويرافقه صلصة خاصة من اللوز المحمص والبندق المحمص والطماطم الخضراء والثوم وزيت الزيتون والخل والفلفل والبقدونس والملح.

جدير بالذكر أن البصل الذي يلتهمه المتسابقون، هو بصل طولي يؤكل عادة مشوياً بعد تغطيسه بصلصة خاصة مكوّنة من اللوز المحمّص والبندق والطماطم الخضراء والثوم وزيت الزيتون والخل والفلفل والبقدونس والملح.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على انطلاق مهرجان «كالشوت» في كتالونيا..لعشاق التهام البصل..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23099

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager