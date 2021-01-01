انطلاق مهرجان «كالشوت» في كتالونيا..لعشاق التهام البصل..



المشاركون في المهرجان المشاركون في المهرجان

أقامت مدينة فالس في منطقة كاتالونيا الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي مسابقة المهرجان الشعبي لبدء موسم أكل البصل الربيعي "كالشوت"، بمشاركة 37 متنافساً، الفائز بينهم هو من يأكل أكبر عدد من البصل خلال مدّة 45 دقيقة.



مهرجان "كالشوت"، تصدر المسابقة فيه أدريا واغازين، الفائز يوم الأحد كان Adrià Wegrzyn، الذي أكل 222 بصلة، يليه حلّ في الوصافة رمون كابليرو الذي التهم 215 بصلة، والفائز بالمركز الثالث جوردي أولر الذي التهم 175 بصلة، الذي أكل 375، بينما تم الإشادة بالمشاركين للعدد الذي تناولوه، كان الفائز هو الشخص الذي أكل أكبر وزن من البصل وليس أكبر عدد من البصل، وفق "يورونيوز".



الفائز Adrià Wegrzyn، مشارك منتظم وفاز بالفعل 14 مرة، هذا الطعام عبارة عن بصل مطول يؤكل عادة مطبوخًا على الشواية ويرافقه صلصة خاصة من اللوز المحمص والبندق المحمص والطماطم الخضراء والثوم وزيت الزيتون والخل والفلفل والبقدونس والملح.

قد يعجبك أيضا...

جدير بالذكر أن البصل الذي يلتهمه المتسابقون، هو بصل طولي يؤكل عادة مشوياً بعد تغطيسه بصلصة خاصة مكوّنة من اللوز المحمّص والبندق والطماطم الخضراء والثوم وزيت الزيتون والخل والفلفل والبقدونس والملح.