خدمات تموينية عبر «بوابة مصر الرقمية» مجانًا على مدار الـ24 ساعة

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تعمل الدولة على رقمنة و تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي، وتتيح وزارة التموين 9 خدمات تموينية تتعلق بالبطاقات التموينية، وذلك مجانادون رسوم مالية،من خلال المنصة الإلكترونية «بوابة مصر الرقمية»، على مدار الـ24 ساعة دون توقف.



حيث تسمح وزارة التموين باستخراج بطاقة تموين بدل فاقد وتالف، وأيضا تفعيل البطاقة التموينية، واستلام الرقم السري، دون عناء الذهاب إلى مكاتب التموين، حيث يمكن الحصول على الخدمة عبر شبكة المعلومات الدولية،( أون لاين).



وكذلك خدمات ضم أفراد أسرتي، والفصل الاجتماعي، ونقل مكان صرف البطاقة، من محافظة إلى محافظة أخرى، والاستعلام عن الصرف، بالإضافة إلى خدمات ايقاف البطاقة التموينية، أو حذف أفراد من المقيدين عليها، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتطوير الخدمات.

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و نقدم لكم تقريرا معلوماتيا يتضمن تفاصيل كل خدمة من الخدمات التموينية، المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية، وضوابط الحصول عليها.1- خدمة الفصل الاجتماعييتاح للمواطن المقيد ضمن المستفيدين على بطاقة تموينية، وتمكنه من استخراج بطاقة تموينية مستقلة عن بطاقة الأسرة، ولكن في حالات محددة، مثل زواج الشاب، أو استقلاله بعيدا عن أسرته، وذلك وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومي.2- خدمة ضم أفراد أسرتيتتاح هذه الخدمة لنقل الأبناء والزوجة إلى البطاقة التمونية للزوج، شرط أن يكون المستفيد الراغب صاحب البطاقة التموينية في ضمه إلى بطاقته، أن يكون مقيد على قاعدة بيانات مستحقي الدعم، حيث متاح للزوج نقل زوجته من بطاقة والدها أو أسرتها إلى بطاقته التموينية، وكذلك الأولاد المقيدين على بطاقة الجد.3- خدمة نقل البطاقة التموينية من محافظة لآخرىتتيح وزارة التموين هذه الخدمة عبر منصة مصر الرقمية بشرط أن يكون محل إقامة مقدم الطلب يقع داخل المحافظة الراغب في نقل البطاقة التموينية إليها، وأن تكون بطاقته التموينية سارية.4- خدمة استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد وتالفتتوافر هذه الخدمة عبر مصر الرقمية، ولا تتطلب سوى تسجيل حساب شخصي على المنصة الرقمية أولاً، وأن تكون البطاقة سارية.5- خدمة تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السريويجب تنفيذها بعد استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد أو تالف، ليتمكن صاحب البطاقة من صرف المقررات والخبز.6- خدمة الاستعلام عن الصرفوتمكن هذه الخدمة صاحب البطاقة التموينية من معرفة ما له من حقوق، حيث توضح قيمة الدعم المستحق لبطاقته التموينية، من الخبز والسلع وكذلك فارق نقاط الخبز، وما تم صرفه.7- خدمة إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية.و يتم استخدام هذه الخدمة في حال اكتشاف المواطن أنه مقيد على بطاقة تموينية دون علمه و ليس بينه و بين صاحب البطاقة صلة قرابة.8- خدمة إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.و تمكن هذه الخدمة صاحب البطاقة التموينية من حذف أفراد من على بطاقته التموينية في حال وجود مستفيدين على بطاقته التموينية ليس بينه وبينهم صلة قرابة.9- خدمة إيقاف بطاقة تموينية.و تستخدم هذه الخدمة عند اكتشاف المواطن وجود بطاقة تموينية دون علمه، وعدم احتياجه لها .