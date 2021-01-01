تحذر «الأرصاد» من تقلبات جوية وسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة



الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا اليوم مستمرون فى حالة الإستقرار بالأحوال الجوية، علي الرغم من وجود إنخفاض طفيف فى درجات الحرارة، ولكنها تعتبر أعلي من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي من أربع إلى ثلاث درجات.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولي"، انه من المتوقع على القاهرة الكبري اليوم أن تصل إلى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، موضحة أن هناك زيادة فى سطوع أشعة الشمس، ونشعر بالإستقرار والدفء على أغلب المناطق الموجودة فى القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، ودافئة على مناطق شمال الصعيد، ومائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وإعتدال فى السواحل الشمالية.



وتابعت أنه بمجرد غياب أشعة الشمس تبدا البلاد ان تشعر بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يبدأ من ساعات المغرب، وتكون الأجواء من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم من المتوقع انخفاض السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، تحديدا فى مطروح والسلوم، وقد تمتد لبعض المناطق من الإسكندرية، ويصاحبها فرص لسقوط الامطار الخفيفة، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

قد يعجبك أيضا...

وحذرت بدءا من غد الثلاثاء سيكون هناك بعض التقلبات الجوية، والتي نشهدها مع إنخفاض درجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية بحوالي من ثلاث إلى أربعة درجات، وزيادة فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية، وتتقدم لبعض المناطق الداخلية، نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وكتل هوائية شمالية غربية قادمة من على البحر المتوسط .