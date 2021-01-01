المجلس الأعلى للجامعات : هذا موعد انتهاء إجازة الفصل الدراسى الأول

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صورة الخبر: المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، موعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسى 2023 ، حيث من المقرر أن تنتهى الإجازة يوم الخميس 9 فبراير 2023


وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى ، تبدأ الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.


وكان قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى بالجامعات على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2022/2023.

كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

وتشهد الجامعات حالة رفع الطوارئ لإنجاز أعمال الكنترولات وسرعة إعلان النتائج للطلاب، و أنهت كليات جامعة حلوان ، ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وأعلن عمداء الكليات رفع حالة الطوارئ بالكنترولات وسرعة إنجاز أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب، وسط تأكيد على إلغاء اجازات الكنترولات خلال إجازة الفصل الدراسى الأول وإعلان النتائج للطلاب قبل بداية التيرم الثانى.

المصدر: youm7

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