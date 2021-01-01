رئيس مكافحة فيروس كورونا : متحور جديد سريع في مصر منذ شهور

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أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك متحور جديد من كورونا سريع الانتشار وموجود في مصر منذ شهور.



وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، مساء اليوم الاثنين، أن يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وهذا المتحور أضعف وليس به اي حدة في الإصابات في مصر.



وتابع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن فصل الشتاء فصل انتشار الأمراض التنفسية، ولدينا العام الحالي ثلاث أنواع من الفيروسات، وفيروس كورونا باقي ولم ينته بعد ولكن حدته قلت.

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ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في الجسمأشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن من ضمن الأعراض ارتفاع درجة الحرارة، وتكسير في الجسم، وفقدان حاسة التذوق والشم، والام اسفل الظهر ، متابعا أن يجب طلب الرعاية الصحية بعد 24 ساعة من الأعراض.