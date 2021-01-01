محافظة الإسكندرية .. ثلوج وأمطار غزيرة ورفع درجة الاستعداد لموجة الطقس السيئ

تتعرض محافظة الإسكندرية، لسقوط أمطار غزيرة، وتساقط الثلوج على مناطق متفرقة من المحافظة مساء اليوم الاثنين فيما تكثف شركة الصرف الصحي من مجهوداتها لرفع أى تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول.
من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح يوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023 استعداداً لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية بدءا من اليوم أمطارا خفيفة تزداد شدتها إلى متوسطة باكر الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.
وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، إنه تم وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.
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