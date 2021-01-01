3 علاجات سريعة وفعالة للجيوب الأنفية

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صورة الخبر: الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

سواء كنت تعاني من عدوى في الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية المتكرر ، فإن الألم والضغط في وجهك كافيان لدفعك إلى الجري للحصول على الدواء.

لكن الباحثين يحذرون من تناول مضادات حيوية غير ضرورية، تحدث معظم مشاكل الجيوب الأنفية بسبب الفيروسات التي لا تعالجها المضادات الحيوية، قد لا تتحسن تلك التي تسببها البكتيريا بشكل أسرع بالمضادات الحيوية.

لحسن الحظ ، يمكن لمجموعة متنوعة من العلاجات الطبيعية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية والألم أن توفر الراحة بشكل فعال.

طرق طبيعية لعلاج الجيوب الأنفية
1.ري الجيوب الأنفية للمساعدة في تخفيف الأعراض ومنع التهابات الجيوب الأنفية
الري الأنفي هو في الأساس طريقة لاستخدام محلول الماء المالح لطرد الجراثيم والمخاط المسدود الموجود في ممرات الجيوب الأنفية.

2.يمكن لليوجا أن تساعد في تصريف المخاط من ممرات الجيوب الأنفية
إذا كنت في وسط إصابة بالتهاب الجيوب الأنفية ، فإن وضعية اليوجا المدعومة حيث يكون رأسك مرفوعة ستساعدك على الشعور بالتحسن دون ممارسة ضغط كبير على الجيوب الأنفية

المصدر: elbalad

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