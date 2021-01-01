3 علاجات سريعة وفعالة للجيوب الأنفية

سواء كنت تعاني من عدوى في الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية المتكرر ، فإن الألم والضغط في وجهك كافيان لدفعك إلى الجري للحصول على الدواء.
لكن الباحثين يحذرون من تناول مضادات حيوية غير ضرورية، تحدث معظم مشاكل الجيوب الأنفية بسبب الفيروسات التي لا تعالجها المضادات الحيوية، قد لا تتحسن تلك التي تسببها البكتيريا بشكل أسرع بالمضادات الحيوية.
لحسن الحظ ، يمكن لمجموعة متنوعة من العلاجات الطبيعية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية والألم أن توفر الراحة بشكل فعال.
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