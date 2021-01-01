أحمي نفسك l غسيل أسنانك مش نظافة وبس



غسيل أسنانك غسيل أسنانك

يمكن أن تزيد صحة الفم السيئة من خطر الإصابة بفشل القلب والسكتة الدماغية وفقا لدراسة جديدة وقد اكتشف الباحثون أن التهاب الأسنان ، وهو أحد أمراض اللثة ، مرتبط بالتليف الأذيني .



يعتبر تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بانتظام أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم الجيدة فهو يمنع مشاكل مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة و حماية قلبك .



ووفقا لموقع express يعد التليف الأذيني هو تندب في أحد أطراف الأذين الأيسر للقلب ويمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب والإصابة بما يسمى الرجفان الأذيني.

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وقد يتعرض الأشخاص المصابون بالرجفان الأذيني لخطر أكبر للإصابة بالسكتات الدماغية وحتى قصور القلب ، وكلاهما يمكن أن يكون قاتلاً.مشاكل القلبأوضح مؤلف الدراسة Shunsuke Miyauchi أن التهاب اللثة يعد مرتبط بالتهاب طويل الأمد ، ويلعب دورًا رئيسيًا في تطور التليف الأذيني ويسبب الرجفان الأذيني ويمكن أن تسبب البكتيريا الموجودة على اللسان أيضا التهابات خطيرة" في القلبوقالت المؤلفة المقابلة يوكيكو ناكانو: "تقدم هذه الدراسة دليلاً أساسياً على أن التهاب دواعم السن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التليف الأذيني ويمكن أن يكون عامل خطر جديد قابل للتعديل للرجفان الأذيني".على الجانب وفقا لموقع أكسبريس قد تساعد العناية الجيدة باللثة في التحكم في الرجفان الأذيني بنفس الطريقة التي يعمل بها تحسين عوامل الخطر الأخرى مثل الوزن ومستويات النشاط والتبغ .التهاب الأسنان واللثةتشمل العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الأسنان واللثة ما يلي:التهاب اللثةالعادات السيئة لصحة الفمتدخين أو مضغ التبغالتغيرات الهرمونية ، مثل تلك المتعلقة بالحمل أو انقطاع الطمثاستخدام العقاقير الترويحية ، مثل تدخين الماريجوانا أو vapingالبدانةالتغذية غير الكافية ، بما في ذلك نقص فيتامين سيعلم الوراثةبعض الأدوية التي تسبب جفاف الفم أو تغيرات اللثةالحالات التي تسبب نقص المناعة ، مثل اللوكيميا وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وعلاج السرطانأمراض معينة مثل مرض السكري والتهاب المفاصل الروماتويدي وداء كرون.