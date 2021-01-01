علامات تكشف نقص فيتامين ب 12| تعرف عليها



فيتامين ب 12 فيتامين ب 12

تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا العامة، ومن بين مجموعة واسعة من العناصر الغذائية ، يعتبر فيتامين ب 12 ضروريًا للغاية، فهو لا يساعد فقط في تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، ولكنه يدعم أيضًا نظامنا العصبي ويعزز صحة الدماغ، هذا هو السبب في أن المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 يمكن أن تسبب مضاعفات تدريجيًا، وهذا هو الوقت الذي يجب أن تختبر نفسك فيه.



في كثير من الأحيان ، يمكن أن يساء فهم أعراض نقص فيتامين ب 12 لبعض الحالات الحميدة الأخرى، لكن تركها دون تشخيص أو علاج قد يسبب المزيد من الضرر.



علامات تكشف نقص فيتامين ب 12

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- الصداعيمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 في الجسم على الوظائف العصبية ويعيقها، يقال إن المغذيات تدعم الجهاز العصبي المركزي وتعزز صحة الدماغ ، ولهذا السبب إذا كان الجسم يفتقر إليها ، فقد يؤدي ذلك إلى أعراض عصبية بما في ذلك الصداع. وجدت دراسة نشرت عام 2020 في المكتبة الوطنية للطب (NLM) أن الصداع كان أكثر أعراض نقص فيتامين ب 12 شيوعًا في مرحلة المراهقة، في دراسة أخرى نُشرت في عام 2019 ، وجد أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من B12 كانوا أقل عرضة للإصابة بالصداع النصفي مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من نقص في الصداع النصفي.-الارتباك وصعوبة التركيزعلامة عصبية أخرى مرتبطة بانخفاض مستويات فيتامين ب 12 تشمل صعوبة التركيز ، إلى جانب الارتباك، وفقًا للعديد من الأبحاث يرتبط نقص فيتامين ب 12 بضعف الإدراك والذاكرة، هذا لأن المغذيات ضرورية للعمل الصحي للدماغ والجهاز العصبي المركزي ، وهذا هو السبب في أن المستويات المنخفضة يمكن أن تؤدي إلى التشوش الذهني والنسيان.- التعبفيتامين ب 12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء السليمة، هذا هو السبب في أنه عندما يكون لدى جسمك مستويات منخفضة من هذه المغذيات الحيوية ، يمكن أن يدخل في حالة من فقر الدم الضخم الأرومات، وفقر الدم الضخم الأرومات هو اضطراب في الدم يبدأ فيه جسمك في إنتاج خلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي، من أكثر أعراض هذه الحالة شيوعًا التعب - الشعور بالتعب الشديد أو عدم القدرة على إكمال المهام اليومية.- وخز في اليدين والقدمينالتنمل أو "الدبابيس والإبر" هو أحد العلامات الدالة على نقص فيتامين ب 12، يشير إلى الشعور بالحرق الذي يحدث غالبًا في اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين أو يمكن أن يحدث في أي جزء آخر من الجسم، يمكن أن تختلف الأحاسيس من حرق ، وخز ، وحكة إلى وخز.- جلد شاحب أصفريمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم ، والذي يُعرف أيضًا باسم نقص الكوبالامين ، وهي حالة تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، لذلك يمكن أن يؤثر ذلك على لون بشرتك، تشمل الأعراض ظهور مسحة صفراء شاحبة على جلدك.- قرحة الفمهل سمعت عن التهاب اللسان؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهي حالة تؤدي إلى التهاب في الفم وتترك لسانك منتفخًا وملتهبًا، ترتبط هذه الحالة بنقص فيتامين ب 12، كما نوقش ، يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم الضخم الأرومات ، والذي يرتبط أيضًا بالتهاب اللسان، أثناء المعاناة من هذه الحالة ، قد يعاني المرء من تغيرات في مظهر اللسان ، والتي يمكن وصفها بأنها "سمين" أو "حمراء شديدة ومؤلمة"، ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن وجود أي من الأعراض لا يعني بالضرورة أنك مصاب بهذه الحالة ، ولهذا السبب يمكن أن يساعد إجراء الاختبار على تأكيد الحالة.