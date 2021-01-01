في البيت .. طريقة عمل بلح الشام



بلح الشام بلح الشام



بلح الشام من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك.

قدمت الشيف هالة فهمي، طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.



مقادير بلح الشام

3 كوب ماء

3 ملاعق كبيرة سكر

3 ملاعق كبيرة زيت

فانيليا

2ونصف كوب دقيق

نصف كوب نشا



طريقة تحضير بلح الشام

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في حلة علي النار ضعي الماء والسكر والزيت والفانيليا ويقلب جيدا حتى يذوب السكرضعي الدقيق والنشا معا في الحلة ثم يقلب جيدا حتي تصبح عجينة متماسكة وناعمهثم تترك حتى تبردضعي العجينة في كيس حلواني الخاص بـ بلح الشامواستخدمي طبق يوجد فيه مسحة زيت ثم شكلي بلح الشامفي زيت غزير سواء سخن او بارد ضعي بلح الشام يأخذ سواه ثم يوضع فورا في الشربات البارد .مقادير شربات بلح الشام2ونصف كوب سكركوب ونصف ماءملعقة كبيرة عصير لمونملعقة كبيرة ماء وردضعي على النار الماء والسكر وعصير نص ليمون وماء الورد ويترك حتى الغليان ويبرد.