في البيت .. طريقة عمل بلح الشام

بلح الشام
بلح الشام من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك.
قدمت الشيف هالة فهمي، طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.
مقادير بلح الشام
3 كوب ماء
3 ملاعق كبيرة سكر
3 ملاعق كبيرة زيت
فانيليا
2ونصف كوب دقيق
نصف كوب نشا
طريقة تحضير بلح الشام
في حلة علي النار ضعي الماء والسكر والزيت والفانيليا ويقلب جيدا حتى يذوب السكر
ضعي الدقيق والنشا معا في الحلة ثم يقلب جيدا حتي تصبح عجينة متماسكة وناعمه
ثم تترك حتى تبرد
ضعي العجينة في كيس حلواني الخاص بـ بلح الشام
واستخدمي طبق يوجد فيه مسحة زيت ثم شكلي بلح الشام
في زيت غزير سواء سخن او بارد ضعي بلح الشام يأخذ سواه ثم يوضع فورا في الشربات البارد .
مقادير شربات بلح الشام
2ونصف كوب سكر
كوب ونصف ماء
ملعقة كبيرة عصير لمون
ملعقة كبيرة ماء ورد
ضعي على النار الماء والسكر وعصير نص ليمون وماء الورد ويترك حتى الغليان ويبرد.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!