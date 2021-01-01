خصم 10 آلاف جنيه على موبايل سامسونج Galaxy S21



Galaxy S21 Galaxy S21

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف شركة سامسونج الرائد Samsung Galaxy S21 FE الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.



ويقدم موقع أمازون ألمانيا خصم رائع على هاتف سامسونج Galaxy S21 FE بقيمة 300 يورو أي ما يعادل حوالي 10 آلاف جنيه مصري.





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مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FEيعمل هاتف سامسونج Galaxy S21 FE بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 888 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.وجاء هاتف سامسونج Galaxy S21 FE بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل، مع وجود طبقة حماية زجاجية من نوعCorning Gorilla Glass Victus .ويعمل الهاتف بنظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13 ، واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5 ، مع وجود معيار IP68 لمقاومة المياه والغبار.ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy S21 FE على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات للشحن السلكي كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S21 FE كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل.