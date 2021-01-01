تعلن وان بلس رسمياً عن هاتف OnePlus Ace 2 في 7 من فبراير



OnePlus Ace 2 OnePlus Ace 2

حددت شركة وان بلس يوم 7 من شهر فبراير المقبل لإطلاق هاتف OnePlus Ace 2 في السوق الصيني.



تعقد وان بلس مؤتمر في الهند لإطلاق هاتف OnePlus 11 للأسواق العالمية، مع سماعة OnePlus Buds Pro 2 اللاسلكية ولوحة مفاتيح إلى جانب جهاز OnePlus Pad اللوحي، وجهاز OnePlus TV Q2 Pro، إلى جانب هاتف OnePlus 11R.



ولقد أكدت وان بلس على خططها لعقد حدث منفصل في السوق الصيني في 7 من فبراير لكشف النفاب عن هاتف OnePlus Ace 2.

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وتقدم وان بلس هاتف OnePlus Ace 2 في السوق الصيني بمواصفات تحاكي إصدار الشركة المرتقب OnePlus 11R مع بعض التغييرات في البرمجيات.كما يتوافق هاتفي OnePlus 11R وOnePlus Ace 2 في تصميم الكاميرة الخلفية وأيضاً في تصميم الشاشة، كما أكدت الشركة على دعم الهاتفين برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1.ولقد رصد هاتف OnePlus Ace 2 في قاعدة بيانات AnTuTu بنموذج رقم PHK110، حيث سجل الهاتف 1149494 برقاقة كوالكوم.ويختلف هاتف OnePlus Ace 2 عن الإصدار الخاص بالأسواق العالمية OnePlus 11R في البرمجيات، حيث ينطلق الإصدار الخاص بالسوق الصيني بواجهة ColorOS 13 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، بينما ينطق هاتف OnePlus 11R بواجهة OxygenOS 13 للأسواق العالمية.