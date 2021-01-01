تنشر جوجل أدلة إصلاح هواتف Pixel 7/7 Pro، لكن في فرنسا فقط!

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في فرنسا، تلقى الكفاح العالمي من أجل الحق في الإصلاح دفعة قوية قبل عامين من خلال تنفيذ التفويض الذي يتطلب من مصنعي الأجهزة الإلكترونية والأجهزة تزويد عملائهم بدرجات قابلية للإصلاح من 1 إلى 10، مع كون 10 هي الأسهل في التصليح.



ويوفر هذا للمستهلكين معلومات مهمة إذا قرروا إصلاح منتجاتهم بأنفسهم أو توظيف شخص للقيام بذلك. علاوة على ذلك، يجب على مصنعي الهواتف الذكية الآن نشر وثائق مفصلة عن منتجاتهم، وتحديداً كتيبات الإصلاح.



وكان قد تم إصدار دليل Pixel 6a العام الماضي في عام 2022. ووفقًا لأحدث التقارير، نشرت جوجل الآن تعليمات لإصلاح Pixel 7 و Pixel 7 Pro.

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وتقتصر صفحة الدعم التي تحتوي على أدلة الإصلاح على المستخدمين في فرنسا فقط. ومع ذلك، يمكن للمهتمين تجاوز الصفحة باستخدام VPN. تجدر الإشارة إلى أن هذه القيود الجغرافية لم تكن موجودة عند إصدار دليل Pixel 6a العام الماضي. إذ يمكن للعملاء في الولايات المتحدة وكندا الاستفادة من شراكة جوجل مع uBreakiFix لإصلاحات هواتف Pixel خارج الضمان وضمن الضمان، ويمكن للعملاء في المناطق الأخرى العثور على شركاء إصلاح معتمدين من صفحة دعم جوجل هذه.وفي أبريل عام 2022، قدمت جوجل برنامج الإصلاح الذاتي للمستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وأوروبا، مما سمح لمالكي Pixel بطلب أجزاء أصلية من iFixit.ولحسن الحظ لأصحاب، تم تمديد البرنامج إلى أجهزة Pixel 7 في الشهر الماضي. ومن الجدير بالذكر إلى أنه يُنصح المستخدمون عديمي الخبرة والمبتدئين بعدم محاولة الإصلاح بسبب المخاطر المحتملة.على الرغم من الجهود التي تبذلها شركات التكنولوجيا لتقديم امتيازات في فواتير الحق في الإصلاح، فإن الكفاح من أجل نشر كتيبات الإصلاح دون الحاجة إلى شراء قطع غيار مستمر في المناطق التي يتم فيها النظر في قوانين جديدة.