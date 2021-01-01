تطرح LG شاشات Samsung OLED في مجموعة الحواسب المحمولة الجديدة Gram Style

ستطلق LG قريبًا أجهزة الحواسب المحمولة الجديدة Gram Style التي عرضتها في مؤتمر CES في لاس فيجاس في وقت سابق من هذا الشهر، وستأتي الاجهزة مع شاشات OLED من صنع سامسونج.
يتميز الطرازان Gram Style مقاس 14 بوصة و 16 بوصة بهيكل زجاجي لامع ولوحات لمس مخفية بإضاءة LED، وهي محاولة من LG لجعل مجموعة الحواسب المحمولة النحيفة والخفيفة الخاصة بها بارزة من الداخل والخارج.
هناك طريقة أخرى تعمل بها LG لتحقيق هذا الهدف وهي تزويد LG Gram Style بشاشات OLED حديثة توفر تغطية كاملة للتدرج اللوني الواسع، فضلاً عن السطوع العالي ومعدل التحديث السريع. فعلى سبيل المثال، يوفر LG Gram إصدار 16 بوصة شاشة OLED بدقة 3200 × 2000 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، بينما يأتي إصدار 14 بوصة مزودة بشاشة 2880 × 1800 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز للتمرير والمرئيات بشكل أكثر سلاسة.
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